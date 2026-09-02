Equipes do Gapa (Grupo de Ações Preventivas Ambientais), da GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo, realizaram o resgate de um lagarto encontrado em estado debilitado na área urbana do município. O animal foi recolhido com segurança pelos agentes e encaminhado à Associação Mata Ciliar, onde passará por avaliação veterinária e receberá os cuidados adequados para sua recuperação.

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A ocorrência integra as ações contínuas da corporação voltadas à proteção da fauna local e à preservação ambiental, com atuação preventiva em regiões de maior circulação de pessoas e animais silvestres. O trabalho é conduzido de forma técnica, visando assegurar o bem-estar do animal e a segurança da população durante todo o procedimento.

Diante do aumento de registros de animais silvestres em áreas urbanas, a GCM de Vinhedo reforça à população a importância de acionar os canais oficiais em casos semelhantes. O contato pode ser feito pelo telefone 153, número da corporação, ou por meio dos órgãos ambientais competentes. A orientação é que os moradores evitem qualquer tentativa de captura ou manuseio do animal, para não colocar em risco a própria segurança nem a do animal.