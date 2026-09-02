02 de setembro de 2026
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DROGAS

Cão Taurus encontra tambor com drogas escondido na mata

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
GCM apreendeu mais de 1,1 mil porções de drogas enterradas em área de mata no Jardim Oliveira Camargo.
GCM apreendeu mais de 1,1 mil porções de drogas enterradas em área de mata no Jardim Oliveira Camargo.

GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu mais de 1,1 mil porções de entorpecentes durante patrulhamento no Jardim Oliveira Camargo. A ação ocorreu após agentes do Canil flagrarem um homem em atitude suspeita próximo a uma região de vegetação densa.

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De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando avistou o indivíduo entrando na mata. Ao notar a presença da viatura, ele fugiu em direção ao interior do matagal e não foi localizado.

Diante da suspeita, os guardas acionaram o cão de faro Taurus, especializado em localização de drogas. O animal indicou um ponto específico dentro da área verde, onde os agentes encontraram um tambor enterrado. No interior do recipiente, havia uma mochila com 150 porções de haxixe e 960 porções de maconha, todas embaladas individualmente e prontas para venda. Além disso, um tijolo da mesma substância, ainda não fracionado, também foi recolhido.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Indaiatuba, onde permanece à disposição da Justiça. A ocorrência segue em investigação para identificar os responsáveis pelo armazenamento e comercialização dos entorpecentes.

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