A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba apreendeu mais de 1,1 mil porções de entorpecentes durante patrulhamento no Jardim Oliveira Camargo. A ação ocorreu após agentes do Canil flagrarem um homem em atitude suspeita próximo a uma região de vegetação densa.

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De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando avistou o indivíduo entrando na mata. Ao notar a presença da viatura, ele fugiu em direção ao interior do matagal e não foi localizado.

Diante da suspeita, os guardas acionaram o cão de faro Taurus, especializado em localização de drogas. O animal indicou um ponto específico dentro da área verde, onde os agentes encontraram um tambor enterrado. No interior do recipiente, havia uma mochila com 150 porções de haxixe e 960 porções de maconha, todas embaladas individualmente e prontas para venda. Além disso, um tijolo da mesma substância, ainda não fracionado, também foi recolhido.