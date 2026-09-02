Uma mulher foi presa após furtar produtos de uma farmácia e de pelo menos quatro outras lojas de um shopping em Mogi Guaçu. A ação contou com perseguição policial e recuperação de itens como doces, roupas, brinquedos e perfumaria.

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Policiais militares que patrulhavam o bairro Capela foram acionados por funcionários de uma farmácia, que informaram que duas mulheres haviam cometido um furto no estabelecimento e fugido em um veículo.

Os agentes tentaram abordar o carro ainda no estacionamento, mas a condutora acelerou e não obedeceu à ordem de parada. Após um breve acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem.