Uma mulher foi presa após furtar produtos de uma farmácia e de pelo menos quatro outras lojas de um shopping em Mogi Guaçu. A ação contou com perseguição policial e recuperação de itens como doces, roupas, brinquedos e perfumaria.
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Policiais militares que patrulhavam o bairro Capela foram acionados por funcionários de uma farmácia, que informaram que duas mulheres haviam cometido um furto no estabelecimento e fugido em um veículo.
Os agentes tentaram abordar o carro ainda no estacionamento, mas a condutora acelerou e não obedeceu à ordem de parada. Após um breve acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com as ocupantes, e nenhuma delas possuía antecedentes criminais. No entanto, na busca veicular, os policiais localizaram diversos produtos ainda com etiquetas, mas sem nota fiscal ou cupom de compra.
Entre os itens estavam doces, materiais de escritório, brinquedos, perfumes e roupas. Questionadas, as suspeitas confessaram que haviam subtraído os produtos de diferentes lojas de um shopping da cidade, incluindo uma loja de brinquedos, uma de material escolar e de escritório, duas lojas de roupas e a própria farmácia onde o furto foi inicialmente denunciado.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária. Uma das abordadas permaneceu presa, enquanto a outra foi liberada, assim como o veículo, que foi entregue ao pai dela. Representantes das lojas prejudicadas compareceram à delegacia para reaver os produtos recuperados.