02 de setembro de 2026
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CRIME

Carro furtado cruza cidades e termina com prisão em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 43 anos foi detido pelo Baep no Jardim Bassoli com um carro furtado em Jundiaí.
Homem de 43 anos foi detido pelo Baep no Jardim Bassoli com um carro furtado em Jundiaí.

Uma ação tática do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou na prisão de um homem de 43 anos, na terça-feira (1º), no bairro Jardim Bassoli, em Campinas. Durante patrulhamento pela região, os agentes abordaram um VW/Gol que, após vistoria minuciosa, foi identificado como produto de furto ocorrido no município de Jundiaí.

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Além da adulteração dos sinais identificadores do automóvel, a polícia constatou que o condutor já possui extensa ficha criminal. De acordo com os registros, o suspeito tem passagens por roubo, furto, associação criminosa, corrupção de menor, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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