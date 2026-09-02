Uma ação tática do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou na prisão de um homem de 43 anos, na terça-feira (1º), no bairro Jardim Bassoli, em Campinas. Durante patrulhamento pela região, os agentes abordaram um VW/Gol que, após vistoria minuciosa, foi identificado como produto de furto ocorrido no município de Jundiaí.

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Além da adulteração dos sinais identificadores do automóvel, a polícia constatou que o condutor já possui extensa ficha criminal. De acordo com os registros, o suspeito tem passagens por roubo, furto, associação criminosa, corrupção de menor, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.