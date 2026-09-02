A quarta-feira (2) será marcada por predomínio de sol em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Apesar da abertura do dia com temperaturas baixas, a tendência é de gradual elevação ao longo da tarde, com máximas que não devem passar dos 23°C.

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Os ventos moderados estão previstos para a região e podem aumentar a sensação de frio, especialmente nos períodos da manhã e no fim da tarde. Além disso, há alerta para a formação de neblina entre a madrugada e o início da manhã, principalmente em áreas próximas a rios, represas e trechos com vegetação mais densa.

Motoristas que trafegarem por estradas como Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro e Miguel Melhado devem redobrar a atenção durante o período, devido à possível redução da visibilidade.