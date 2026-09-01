Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe em 2026. Com os novos registros, a cidade chega a 363 casos e 33 óbitos pela doença neste ano.
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As duas vítimas tinham comorbidades e não haviam sido vacinadas contra a gripe. Uma delas era uma mulher de 24 anos, que morreu em 29 de julho. A outra era um homem de 69 anos, com óbito registrado em 19 de agosto.
A Secretaria de Saúde reforçou que a vacinação está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.
Vacinação segue disponível
A vacina aplicada em 2026 protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B. O imunizante pode ser administrado junto com outras vacinas do Calendário Nacional.
Até 1º de setembro, Campinas havia aplicado 363.664 doses desde o início da campanha, em 28 de março. Desse total, 172.922 foram destinadas aos grupos prioritários.
Entre os idosos, foram aplicadas 128.757 doses, com 57,56% de cobertura. Nas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 37.020 doses, com cobertura de 54,18%. Entre gestantes, foram 7.145 doses, alcançando 83,09% de cobertura.
2025 teve 69 mortes
Ao longo de 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre os óbitos daquele ano, 54 ocorreram em pessoas que não estavam vacinadas.
Além da imunização, a Secretaria de Saúde recomenda medidas simples de prevenção, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e usar máscara em caso de sintomas gripais para reduzir a transmissão.