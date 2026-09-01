Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus da gripe em 2026. Com os novos registros, a cidade chega a 363 casos e 33 óbitos pela doença neste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As duas vítimas tinham comorbidades e não haviam sido vacinadas contra a gripe. Uma delas era uma mulher de 24 anos, que morreu em 29 de julho. A outra era um homem de 69 anos, com óbito registrado em 19 de agosto.

A Secretaria de Saúde reforçou que a vacinação está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.

Vacinação segue disponível