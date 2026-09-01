A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (1º) o investigado apontado como autor da morte de uma mulher de 36 anos em Capivari. A prisão ocorreu 13 dias depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma estrada de terra no Jardim Florido.

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Segundo as informações divulgadas, a investigação contou com apoio da Guarda Civil e de relatórios produzidos pelo Centro de Operações e Inteligência (COI). Imagens do sistema municipal de videomonitoramento ajudaram a reconstruir o trajeto feito pela vítima desde o bairro Moreto, onde ela teria sido abordada, até a região onde o corpo acabou localizado.

Com os elementos reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do crime ou a motivação.

Corpo foi encontrado com sinais de violência