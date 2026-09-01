01 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Imagens de câmeras levam polícia ao suspeito de matar mulher

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Investigado foi preso 13 dias após o corpo ser encontrado; imagens e relatórios do COI ajudaram a reconstruir o trajeto da vítima.
Investigado foi preso 13 dias após o corpo ser encontrado; imagens e relatórios do COI ajudaram a reconstruir o trajeto da vítima.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (1º) o investigado apontado como autor da morte de uma mulher de 36 anos em Capivari. A prisão ocorreu 13 dias depois de o corpo da vítima ser encontrado em uma estrada de terra no Jardim Florido.

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Segundo as informações divulgadas, a investigação contou com apoio da Guarda Civil e de relatórios produzidos pelo Centro de Operações e Inteligência (COI). Imagens do sistema municipal de videomonitoramento ajudaram a reconstruir o trajeto feito pela vítima desde o bairro Moreto, onde ela teria sido abordada, até a região onde o corpo acabou localizado.

Com os elementos reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do crime ou a motivação.

Corpo foi encontrado com sinais de violência

A vítima foi localizada na tarde de 19 de agosto, em uma estrada de terra próxima à Rua Armando Peresin, no Jardim Florido. O corpo apresentava sinais de violência.

Um dos braços da mulher não estava no local. Equipes do Canil da Guarda Civil fizeram buscas na região, mas o membro não foi encontrado. Segundo as informações levantadas na ocasião, não havia indícios de que o braço tivesse sido decepado, e uma das hipóteses consideradas foi a ação de animais.

A Guarda Civil foi acionada por um morador e preservou a área até a chegada da Polícia Técnico-Científica. Depois da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Piracicaba.

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