A Maria Fumaça Campinas terá uma programação especial para o Dia das Crianças no dia 11 de outubro. O passeio sairá da Estação Anhumas, em Campinas, às 15h, com destino à Estação Tanquinho, em Jaguariúna, onde haverá recreação, brinquedos e outras atividades voltadas ao público infantil.
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A viagem até Tanquinho deve durar cerca de meia hora. Durante o trajeto, estão previstas atividades a bordo e momentos dedicados à história da ferrovia. A chegada está prevista para as 15h30, e o retorno para Campinas será às 18h30, com desembarque na Estação Anhumas por volta das 19h.
Na Estação Tanquinho, mantida pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, as crianças poderão participar de brincadeiras e atividades recreativas. O pacote também inclui pipoca e algodão doce, além da possibilidade de tirar fotos com a tradicional locomotiva a vapor.
Ingressos custam a partir de R$ 60
Os ingressos custam R$ 140 para adultos e R$ 100 para crianças de 6 a 12 anos. Crianças de até 5 anos que viajarem no colo não pagam. Para aquelas da mesma faixa etária que ocuparem um assento, o valor é de R$ 60.
A organização informa ainda que o cupom TREM oferece 50% de desconto sobre a passagem inteira. Os assentos são marcados no momento da compra e as vagas são limitadas.
Durante a permanência em Tanquinho, também haverá alimentos e bebidas vendidos separadamente, como pastel e churros.
Passeio gratuito pelo Tour Campinas
Além da programação especial de outubro, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária disponibiliza ingressos para passeios gratuitos por meio do Tour Campinas, projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
O próximo passeio gratuito está previsto para 27 de setembro, com abertura das inscrições em 19 de setembro, a partir das 12h30. A participação depende de inscrição prévia e disponibilidade de vagas.
O passeio especial de Dia das Crianças será realizado em 11 de outubro, com saída da Estação Anhumas às 15h e retorno previsto para as 19h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Maria Fumaça Campinas.