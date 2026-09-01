A Maria Fumaça Campinas terá uma programação especial para o Dia das Crianças no dia 11 de outubro. O passeio sairá da Estação Anhumas, em Campinas, às 15h, com destino à Estação Tanquinho, em Jaguariúna, onde haverá recreação, brinquedos e outras atividades voltadas ao público infantil.

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A viagem até Tanquinho deve durar cerca de meia hora. Durante o trajeto, estão previstas atividades a bordo e momentos dedicados à história da ferrovia. A chegada está prevista para as 15h30, e o retorno para Campinas será às 18h30, com desembarque na Estação Anhumas por volta das 19h.

Na Estação Tanquinho, mantida pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, as crianças poderão participar de brincadeiras e atividades recreativas. O pacote também inclui pipoca e algodão doce, além da possibilidade de tirar fotos com a tradicional locomotiva a vapor.

Ingressos custam a partir de R$ 60