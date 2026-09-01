01 de setembro de 2026
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TEMPORAL FECHA POSTO

CS Paranapanema ficará fechado por até 60 dias em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Unidade ficará sem atendimento por até dois meses após danos no telhado e na rede elétrica; pacientes serão remanejados para outros postos.
Unidade ficará sem atendimento por até dois meses após danos no telhado e na rede elétrica; pacientes serão remanejados para outros postos.

Centro de Saúde Paranapanema ficará fechado entre 40 e 60 dias para passar por obras após os estragos provocados pelo temporal que atingiu Campinas no domingo (30). A nova previsão amplia consideravelmente o prazo inicialmente estimado para os reparos no telhado da unidade, que havia sido calculado em cerca de 20 dias.

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Uma vistoria realizada nesta segunda-feira (31) identificou danos no telhado, comprometimento da estrutura da cobertura e problemas na rede elétrica. O temporal destelhou o imóvel, permitiu a entrada de água e deixou fiação exposta. As equipes de manutenção já começaram os trabalhos.

Durante o período de interdição, os serviços serão distribuídos por outras unidades da rede municipal. Segundo a Secretaria de Saúde, consultas que já estavam marcadas serão mantidas, mas realizadas em outros centros de saúde. Os pacientes receberão por telefone a confirmação do novo local, data e horário.

Veja para onde serão levados os atendimentos

Vacinação e farmácia poderão ser procuradas pelos pacientes em qualquer centro de saúde de Campinas, independentemente da unidade de referência.

Já o acolhimento e os atendimentos odontológicos serão transferidos para o CS Orosimbo Maia. A unidade receberá reforço de médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem para absorver a demanda do Paranapanema e também ficará responsável pela continuidade dos atendimentos iniciados no acolhimento.

As coletas de materiais para exames serão transferidas para o CS São Vicente e reagendadas para datas a partir de 8 de setembro. Assim como nas consultas, os pacientes serão informados por telefone sobre a nova data e o horário.

Telhado será totalmente substituído

A intervenção será mais ampla do que um reparo pontual. A Prefeitura prevê a retirada de todas as telhas existentes e instalação de uma nova cobertura com telhas termoacústicas.

Parte da estrutura que sustenta o telhado também será removida, com substituição das peças danificadas. As obras incluem ainda troca de calhas e rufos, novos acabamentos e recuperação das instalações elétricas atingidas, incluindo cabos de alimentação, distribuição de energia e componentes do quadro geral.

O CS Paranapanema foi um dos equipamentos públicos mais afetados pelo temporal de domingo na região Sul de Campinas. Com a nova avaliação técnica, a unidade poderá permanecer sem atendimento por aproximadamente dois meses.

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