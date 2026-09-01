O Centro de Saúde Paranapanema ficará fechado entre 40 e 60 dias para passar por obras após os estragos provocados pelo temporal que atingiu Campinas no domingo (30). A nova previsão amplia consideravelmente o prazo inicialmente estimado para os reparos no telhado da unidade, que havia sido calculado em cerca de 20 dias.

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Uma vistoria realizada nesta segunda-feira (31) identificou danos no telhado, comprometimento da estrutura da cobertura e problemas na rede elétrica. O temporal destelhou o imóvel, permitiu a entrada de água e deixou fiação exposta. As equipes de manutenção já começaram os trabalhos.

Durante o período de interdição, os serviços serão distribuídos por outras unidades da rede municipal. Segundo a Secretaria de Saúde, consultas que já estavam marcadas serão mantidas, mas realizadas em outros centros de saúde. Os pacientes receberão por telefone a confirmação do novo local, data e horário.

Veja para onde serão levados os atendimentos