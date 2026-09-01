O Centro de Saúde Paranapanema ficará fechado entre 40 e 60 dias para passar por obras após os estragos provocados pelo temporal que atingiu Campinas no domingo (30). A nova previsão amplia consideravelmente o prazo inicialmente estimado para os reparos no telhado da unidade, que havia sido calculado em cerca de 20 dias.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Uma vistoria realizada nesta segunda-feira (31) identificou danos no telhado, comprometimento da estrutura da cobertura e problemas na rede elétrica. O temporal destelhou o imóvel, permitiu a entrada de água e deixou fiação exposta. As equipes de manutenção já começaram os trabalhos.
Durante o período de interdição, os serviços serão distribuídos por outras unidades da rede municipal. Segundo a Secretaria de Saúde, consultas que já estavam marcadas serão mantidas, mas realizadas em outros centros de saúde. Os pacientes receberão por telefone a confirmação do novo local, data e horário.
Veja para onde serão levados os atendimentos
Vacinação e farmácia poderão ser procuradas pelos pacientes em qualquer centro de saúde de Campinas, independentemente da unidade de referência.
Já o acolhimento e os atendimentos odontológicos serão transferidos para o CS Orosimbo Maia. A unidade receberá reforço de médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem para absorver a demanda do Paranapanema e também ficará responsável pela continuidade dos atendimentos iniciados no acolhimento.
As coletas de materiais para exames serão transferidas para o CS São Vicente e reagendadas para datas a partir de 8 de setembro. Assim como nas consultas, os pacientes serão informados por telefone sobre a nova data e o horário.
Telhado será totalmente substituído
A intervenção será mais ampla do que um reparo pontual. A Prefeitura prevê a retirada de todas as telhas existentes e instalação de uma nova cobertura com telhas termoacústicas.
Parte da estrutura que sustenta o telhado também será removida, com substituição das peças danificadas. As obras incluem ainda troca de calhas e rufos, novos acabamentos e recuperação das instalações elétricas atingidas, incluindo cabos de alimentação, distribuição de energia e componentes do quadro geral.
O CS Paranapanema foi um dos equipamentos públicos mais afetados pelo temporal de domingo na região Sul de Campinas. Com a nova avaliação técnica, a unidade poderá permanecer sem atendimento por aproximadamente dois meses.