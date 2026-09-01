01 de setembro de 2026
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VALINHOS

Jovem pede ajuda após ser levada à força para área de mata

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 40 anos foi preso pela GCM acusado de importunação sexual contra uma jovem perto do Parque da Cidade.
Homem de 40 anos foi preso pela GCM acusado de importunação sexual contra uma jovem perto do Parque da Cidade.

Na madrugada de segunda-feira (31), um auxiliar de limpeza de 40 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades do Parque da Cidade, em Valinhos, acusado de importunação sexual contra uma jovem de 26 anos.

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De acordo com o relato da vítima, o suspeito tentou conduzi-la à força em direção a uma área de mata. A ação criminosa foi interrompida por populares que passavam pelo local e acionaram as autoridades.

A GCM compareceu rapidamente ao endereço e conseguiu deter o homem em flagrante. Além da acusação de importunação sexual, ele também deverá responder por lesão corporal, conforme informações do boletim de ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Valinhos, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A vítima foi orientada e recebeu o apoio necessário.

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