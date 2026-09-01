Na madrugada de segunda-feira (31), um auxiliar de limpeza de 40 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) nas proximidades do Parque da Cidade, em Valinhos, acusado de importunação sexual contra uma jovem de 26 anos.

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De acordo com o relato da vítima, o suspeito tentou conduzi-la à força em direção a uma área de mata. A ação criminosa foi interrompida por populares que passavam pelo local e acionaram as autoridades.

A GCM compareceu rapidamente ao endereço e conseguiu deter o homem em flagrante. Além da acusação de importunação sexual, ele também deverá responder por lesão corporal, conforme informações do boletim de ocorrência.