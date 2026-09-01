A Guarda Civil Municipal de Vinhedo, por meio do Gapa (Grupo de Ações Preventivas Ambientais), atendeu duas ocorrências com animais silvestres entre a tarde de domingo (30) e a manhã de segunda-feira (31). As ações incluíram o resgate de um quero-quero ferido e a condução de uma cascavel para avaliação veterinária.

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Na manhã de segunda-feira (31), a equipe do Gapa foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para verificar a situação de uma ave silvestre. No local, os agentes encontraram um quero-quero com ferimentos aparentes.

De acordo com as informações repassadas à corporação, o animal havia sido localizado durante a noite anterior. A origem do machucado e o local exato do ocorrido não foram identificados. A ave foi encaminhada ao setor responsável pelo atendimento à fauna silvestre, onde passará por avaliação e receberá os cuidados necessários para sua recuperação.