01 de setembro de 2026
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MAUS-TRATOS

Guarda encontra 10 galos preparados para rinhas em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Guarda Municipal resgatou 12 animais em uma residência no Parque Florely, em Sumaré, após denúncia de maus-tratos.
Guarda Municipal resgatou 12 animais em uma residência no Parque Florely, em Sumaré, após denúncia de maus-tratos.

Guarda Municipal de Sumaré resgatou 12 animais em uma residência no Parque Florely, após denúncia de maus-tratos. No imóvel, foram encontrados dez galos preparados para rinhas e duas galinhas, todos em condições irregulares.

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Os animais foram encaminhados à Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, onde receberão os cuidados veterinários e alimentação adequados. Um homem foi detido no local e conduzido à delegacia, mas responderá ao processo em liberdade.

A ação teve origem em uma denúncia anônima, que apontava a possível prática de crueldade contra os animais. Ao chegar ao endereço, os agentes constataram a situação e deram início ao resgate.

A Prefeitura de Sumaré reforça a importância de a população colaborar no enfrentamento aos maus-tratos, utilizando os canais oficiais para registrar suspeitas. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades.

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