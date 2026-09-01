A Guarda Municipal de Sumaré resgatou 12 animais em uma residência no Parque Florely, após denúncia de maus-tratos. No imóvel, foram encontrados dez galos preparados para rinhas e duas galinhas, todos em condições irregulares.
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Os animais foram encaminhados à Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, onde receberão os cuidados veterinários e alimentação adequados. Um homem foi detido no local e conduzido à delegacia, mas responderá ao processo em liberdade.
A ação teve origem em uma denúncia anônima, que apontava a possível prática de crueldade contra os animais. Ao chegar ao endereço, os agentes constataram a situação e deram início ao resgate.
A Prefeitura de Sumaré reforça a importância de a população colaborar no enfrentamento aos maus-tratos, utilizando os canais oficiais para registrar suspeitas. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades.