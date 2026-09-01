A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu dois homens suspeitos de furtar centros comerciais nas cidades de Itu e Sorocaba. Com eles, foram apreendidos mais de R$ 15 mil em mercadorias, entre alianças de ouro, tênis e roupas.

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A ação teve início quando o COI (Centro de Operações e Inteligência) identificou um veículo com alerta na Central de Referência em Inteligência e Monitoramento trafegando pela cidade. O carro era suspeito de envolvimento em furtos a lojas de shoppings e outlets da região.

As informações foram repassadas em tempo real às equipes em patrulhamento. A viatura localizou e abordou o veículo na Estrada do Sapezal. Durante a revista, os agentes encontraram os produtos escondidos no interior do carro.