A Polícia Militar prendeu, na tarde de segunda-feira (31), um homem que estava foragido da Justiça, suspeito de furtar uma residência no Centro de Mogi Guaçu. A ação ocorreu após denúncia de populares e funcionários de uma farmácia localizada na região.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão no estabelecimento. No local, os agentes realizaram buscas e localizaram o suspeito escondido no interior da loja. Durante a abordagem, foram encontrados com ele R$ 24.

Ao ser interrogado, o homem confessou que, minutos antes, havia furtado uma residência nas proximidades, de onde teria levado R$ 72. A vítima do furto compareceu ao local e reconheceu o suspeito, apresentando ainda imagens do circuito interno de segurança que confirmaram a ação.