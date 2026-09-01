A terça-feira (1º) será de mudança brusca no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Após dias de calor, a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo derruba as temperaturas e aumenta o potencial para temporais com chuva forte, raios e ventos intensos.
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O céu permanecerá encoberto durante todo o dia, com pancadas de chuva previstas a qualquer momento, mas com maior concentração entre o fim da manhã e o início da tarde. A previsão indica acumulados elevados de água, o que eleva o risco de alagamentos e enxurradas pontuais, especialmente nas áreas mais vulneráveis.
Além da chuva volumosa, há possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem variar entre 60 e 70 km/h no período da tarde, justamente no momento de passagem do sistema frontal.
As temperaturas também sofrerão queda significativa. A manhã começa com termômetros marcando cerca de 20°C, mas a máxima ao longo do dia não deve passar dos 24°C. A partir do fim da tarde, com o avanço do ar frio, os termômetros começam a cair rapidamente. A menor temperatura do dia será registrada durante a noite, com média de 15°C.