A terça-feira (1º) será de mudança brusca no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Após dias de calor, a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo derruba as temperaturas e aumenta o potencial para temporais com chuva forte, raios e ventos intensos.

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O céu permanecerá encoberto durante todo o dia, com pancadas de chuva previstas a qualquer momento, mas com maior concentração entre o fim da manhã e o início da tarde. A previsão indica acumulados elevados de água, o que eleva o risco de alagamentos e enxurradas pontuais, especialmente nas áreas mais vulneráveis.

Além da chuva volumosa, há possibilidade de tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem variar entre 60 e 70 km/h no período da tarde, justamente no momento de passagem do sistema frontal.