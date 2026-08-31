Quem pretende disputar uma vaga na Unicamp ganhou mais alguns dias para fazer a inscrição. A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) prorrogou o prazo do Vestibular Unicamp 2027 até as 17h de 8 de setembro. A taxa é de R$ 230 e também deverá ser paga até a nova data-limite.
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Nesta edição, a universidade oferece 2.523 vagas distribuídas em 70 opções de cursos. Cada candidato pode indicar até duas opções, desde que pertençam à mesma área. A primeira fase será realizada em 18 de outubro, enquanto a segunda está marcada para 29 e 30 de novembro de 2026, sempre com início às 9h.
Antes disso, os candidatos a Música terão as provas de Habilidades Específicas, com envio de vídeos entre 14 e 30 de setembro. Para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, os exames específicos ocorrerão entre 2 e 4 de dezembro.
Vinhedo e Paulínia entram no mapa das provas
Uma das novidades do Vestibular Unicamp 2027 está justamente na região de Campinas. Vinhedo e Paulínia passam a receber a primeira fase, elevando para 33 o número de cidades paulistas com aplicação do exame.
Também haverá mudança para quem prestar a prova na capital paulista. Durante a inscrição, o candidato poderá indicar a região de São Paulo onde prefere fazer o exame. O atendimento da escolha dependerá da capacidade de cada local e, caso a procura seja maior que a disponibilidade, será considerada a ordem de efetivação das inscrições.
Outra alteração ocorrerá nas chamadas. A Comvest poderá convocar inicialmente mais candidatos do que o número de vagas, como forma de agilizar o processo de matrícula. Se o total de matriculados superar as vagas disponíveis, terão a matrícula efetivada aqueles classificados dentro do limite estabelecido no edital, enquanto os demais retornarão à lista para possíveis chamadas posteriores.
Unicamp estreia dois cursos
O vestibular também marca a chegada de dois novos cursos: Inteligência Artificial e Ciência de Dados e Relações Internacionais. Ambos serão oferecidos em período integral no campus da Unicamp em Limeira.
A divulgação dos aprovados na primeira chamada está prevista para 25 de janeiro de 2027, com matrícula virtual nos dias 26 e 27. A Comvest prevê, ao todo, sete chamadas.
As inscrições para o Vestibular Unicamp 2027 são feitas exclusivamente pela internet, na página da Comvest.