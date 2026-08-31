Quem pretende disputar uma vaga na Unicamp ganhou mais alguns dias para fazer a inscrição. A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) prorrogou o prazo do Vestibular Unicamp 2027 até as 17h de 8 de setembro. A taxa é de R$ 230 e também deverá ser paga até a nova data-limite.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Nesta edição, a universidade oferece 2.523 vagas distribuídas em 70 opções de cursos. Cada candidato pode indicar até duas opções, desde que pertençam à mesma área. A primeira fase será realizada em 18 de outubro, enquanto a segunda está marcada para 29 e 30 de novembro de 2026, sempre com início às 9h.

Antes disso, os candidatos a Música terão as provas de Habilidades Específicas, com envio de vídeos entre 14 e 30 de setembro. Para Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, os exames específicos ocorrerão entre 2 e 4 de dezembro.

Vinhedo e Paulínia entram no mapa das provas