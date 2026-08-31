O Centro de Saúde Pedro Aquino Netto, o CS Balão do Laranja, funciona parcialmente nesta segunda-feira (31), no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. Uma falta parcial de energia provocada pelas obras de reforma da unidade comprometeu parte dos serviços. Segundo a Secretaria de Saúde, o problema não tem qualquer relação com o temporal registrado no domingo (30).
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Uma equipe de manutenção trabalha no local e a previsão é de que o funcionamento seja normalizado no início da tarde desta segunda. O acolhimento de pacientes com casos agudos permanece mantido, assim como parte das consultas previamente agendadas.
A interrupção de energia afetou principalmente os serviços dependentes de computadores e sistemas eletrônicos. Prontuário eletrônico, farmácia e sistema do laboratório estão comprometidos, e as equipes passaram a realizar manualmente os atendimentos possíveis. Nos casos em que o sistema é indispensável, os pacientes estão sendo orientados a retornar posteriormente.
Farmácia e coleta de exames são suspensas
A coleta de exames laboratoriais e o atendimento da farmácia foram temporariamente suspensos. As vacinas armazenadas na unidade foram transferidas para o Centro de Saúde Integração.
A Secretaria de Saúde ressalta que moradores podem retirar medicamentos ou receber vacinas em qualquer centro de saúde de Campinas, independentemente do bairro onde residem. Entre as unidades mais próximas do Balão do Laranja estão os centros de saúde Perseu, Integração, Santa Lúcia e Vila Rica.
Os atendimentos odontológicos ocorreram normalmente até as 10h porque a sala inicialmente não havia sido afetada. O serviço, porém, também precisou ser interrompido durante os trabalhos realizados pela equipe de manutenção.
O CS Balão do Laranja fica na Avenida Paulo Provenza Sobrinho, 35, no Jardim Campos Elíseos, e normalmente funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.