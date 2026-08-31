O Centro de Saúde Pedro Aquino Netto, o CS Balão do Laranja, funciona parcialmente nesta segunda-feira (31), no Jardim Campos Elíseos, em Campinas. Uma falta parcial de energia provocada pelas obras de reforma da unidade comprometeu parte dos serviços. Segundo a Secretaria de Saúde, o problema não tem qualquer relação com o temporal registrado no domingo (30).

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Uma equipe de manutenção trabalha no local e a previsão é de que o funcionamento seja normalizado no início da tarde desta segunda. O acolhimento de pacientes com casos agudos permanece mantido, assim como parte das consultas previamente agendadas.

A interrupção de energia afetou principalmente os serviços dependentes de computadores e sistemas eletrônicos. Prontuário eletrônico, farmácia e sistema do laboratório estão comprometidos, e as equipes passaram a realizar manualmente os atendimentos possíveis. Nos casos em que o sistema é indispensável, os pacientes estão sendo orientados a retornar posteriormente.

Farmácia e coleta de exames são suspensas