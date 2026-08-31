O temporal de cerca de dez minutos que atingiu Campinas no domingo (30) deixou danos que podem exigir até dez meses de reconstrução no CEI Brígida Chinaglia Costa, no Jardim Guarani. O Centro de Saúde Paranapanema, localizado ao lado da creche, também foi fortemente atingido e deve levar cerca de 20 dias para ter o telhado recuperado.
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O prefeito Dário Saadi esteve nos dois equipamentos públicos na manhã desta segunda-feira (31) para acompanhar os estragos e os primeiros reparos. Segundo a Defesa Civil, o temporal provocou 25 ocorrências nas regiões Sul e Leste, com 16 quedas de árvores, oito destelhamentos e um alagamento. Não houve vítimas, desabrigados ou desalojados.
"Os pontos mais críticos foram as regiões Sul e Leste. Campinas teve bairros que nem souberam que choveu, que nem teve chuva, nem teve ventania. Infelizmente, isso faz parte das mudanças climáticas, que já são uma realidade. Nós estamos vivendo com extremos climáticos numa cidade que tem quase 800 km² de área, e ela tem episódios como esse. Uma ventania fortíssima aqui nessa região e outras sem sinal de temporal", disse o prefeito.
No CEI Brígida, parte do telhado foi arrancada, houve queda de paredes, danos na caixa d'água e vazamentos. A Secretaria de Educação ainda faz o levantamento completo, mas estima que a reconstrução possa durar de seis a dez meses.
Crianças transferidas temporariamente
Divulgação/PMC
A unidade atende 111 crianças de 0 a 3 anos e permanecerá sem aulas nas próximas duas semanas. O atendimento deve ser retomado em 15 de setembro, em um espaço que será adaptado na Emef Professor Ciro Exel Magro, localizada a cerca de 500 metros.
A própria Emef também sofreu danos durante a tempestade, com problemas na rede elétrica, queda de árvores e avarias na grade. Por isso, as aulas estão suspensas até quarta-feira e devem ser retomadas na quinta-feira (3).
Entre os dias 3 e 11 de setembro, a estrutura da Emef será preparada para receber as crianças do CEI, incluindo adaptações para alimentação, apoio às famílias e atividades educacionais.
Posto de saúde também segue fechado
Divulgação/PMC
O Centro de Saúde Paranapanema permanece fechado nesta segunda-feira. A unidade foi destelhada, teve entrada de água e ficou com fiação exposta no chão.
Equipes de manutenção já iniciaram os reparos e a estimativa é de 20 dias para a conclusão da reforma no telhado. A Prefeitura ainda avalia se parte do centro de saúde poderá voltar a funcionar antes disso, possivelmente de forma parcial ainda nesta semana.
Enquanto a unidade estiver fechada, os moradores devem procurar outros centros de saúde de Campinas. Pacientes que tinham consultas agendadas serão contatados posteriormente para reagendamento.