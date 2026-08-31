O temporal de cerca de dez minutos que atingiu Campinas no domingo (30) deixou danos que podem exigir até dez meses de reconstrução no CEI Brígida Chinaglia Costa, no Jardim Guarani. O Centro de Saúde Paranapanema, localizado ao lado da creche, também foi fortemente atingido e deve levar cerca de 20 dias para ter o telhado recuperado.

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O prefeito Dário Saadi esteve nos dois equipamentos públicos na manhã desta segunda-feira (31) para acompanhar os estragos e os primeiros reparos. Segundo a Defesa Civil, o temporal provocou 25 ocorrências nas regiões Sul e Leste, com 16 quedas de árvores, oito destelhamentos e um alagamento. Não houve vítimas, desabrigados ou desalojados.

"Os pontos mais críticos foram as regiões Sul e Leste. Campinas teve bairros que nem souberam que choveu, que nem teve chuva, nem teve ventania. Infelizmente, isso faz parte das mudanças climáticas, que já são uma realidade. Nós estamos vivendo com extremos climáticos numa cidade que tem quase 800 km² de área, e ela tem episódios como esse. Uma ventania fortíssima aqui nessa região e outras sem sinal de temporal", disse o prefeito.