31 de agosto de 2026
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SAÚDE

Projeto cria política de prevenção e apoio a vítimas de AVC

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Câmara vota nesta segunda projetos sobre prevenção ao AVC e criação de uma semana para conscientização sobre lixo digital e descarte eletrônico.
Câmara vota nesta segunda projetos sobre prevenção ao AVC e criação de uma semana para conscientização sobre lixo digital e descarte eletrônico.

A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (31) um projeto que cria uma Política Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de Apoio às Vítimas. A proposta está na pauta da 47ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, e será analisada em primeira discussão.

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O texto, de autoria do vereador Marcelo Silva (PP), prevê ações voltadas à prevenção, atendimento de urgência, tratamento e reabilitação de vítimas de AVC. Entre as diretrizes estão estratégias para garantir acesso rápido aos serviços de emergência e atendimento especializado em unidades com estrutura para exames, tratamentos e medicamentos.

A proposta também abre espaço para campanhas educativas sobre fatores de risco, sintomas, prevenção e tratamento do AVC, além de incentivar cooperação entre Prefeitura, universidades, hospitais e centros de pesquisa.

Projeto prevê reabilitação e reinserção

Na fase posterior ao AVC, o projeto prevê atendimento por equipes multidisciplinares, que podem reunir profissionais de medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, nutrição e assistência social.

O texto também contempla ações para reinserção social e, quando possível, profissional das vítimas, além de orientação jurídica a pacientes e familiares sobre direitos e benefícios relacionados à situação.

Por estar em primeira discussão, a proposta ainda precisará passar por novas etapas de votação antes de eventualmente seguir para sanção.

Câmara também analisa Semana da Limpeza Digital

Outro projeto na pauta cria a Semana Municipal da Limpeza Digital, prevista para ocorrer anualmente na terceira semana de março. A proposta é dos vereadores Wagner Romão (PT) e Luis Yabiku (Republicanos).

O texto considera lixo digital arquivos, e-mails, mensagens, imagens, vídeos e aplicativos que deixaram de ser úteis, mas continuam armazenados em equipamentos e servidores. Também entram na proposta resíduos eletrônicos como celulares, computadores, televisores, pilhas e baterias.

A semana poderá ter palestras, oficinas, cursos e campanhas para estimular a eliminação de arquivos desnecessários, melhorar a segurança de dados e incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos.

A 47ª Reunião Ordinária está marcada para 18h, no plenário da Câmara Municipal de Campinas.

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