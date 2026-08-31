A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (31) um projeto que cria uma Política Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de Apoio às Vítimas. A proposta está na pauta da 47ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, e será analisada em primeira discussão.
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O texto, de autoria do vereador Marcelo Silva (PP), prevê ações voltadas à prevenção, atendimento de urgência, tratamento e reabilitação de vítimas de AVC. Entre as diretrizes estão estratégias para garantir acesso rápido aos serviços de emergência e atendimento especializado em unidades com estrutura para exames, tratamentos e medicamentos.
A proposta também abre espaço para campanhas educativas sobre fatores de risco, sintomas, prevenção e tratamento do AVC, além de incentivar cooperação entre Prefeitura, universidades, hospitais e centros de pesquisa.
Projeto prevê reabilitação e reinserção
Na fase posterior ao AVC, o projeto prevê atendimento por equipes multidisciplinares, que podem reunir profissionais de medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, nutrição e assistência social.
O texto também contempla ações para reinserção social e, quando possível, profissional das vítimas, além de orientação jurídica a pacientes e familiares sobre direitos e benefícios relacionados à situação.
Por estar em primeira discussão, a proposta ainda precisará passar por novas etapas de votação antes de eventualmente seguir para sanção.
Câmara também analisa Semana da Limpeza Digital
Outro projeto na pauta cria a Semana Municipal da Limpeza Digital, prevista para ocorrer anualmente na terceira semana de março. A proposta é dos vereadores Wagner Romão (PT) e Luis Yabiku (Republicanos).
O texto considera lixo digital arquivos, e-mails, mensagens, imagens, vídeos e aplicativos que deixaram de ser úteis, mas continuam armazenados em equipamentos e servidores. Também entram na proposta resíduos eletrônicos como celulares, computadores, televisores, pilhas e baterias.
A semana poderá ter palestras, oficinas, cursos e campanhas para estimular a eliminação de arquivos desnecessários, melhorar a segurança de dados e incentivar o descarte correto de equipamentos eletrônicos.
A 47ª Reunião Ordinária está marcada para 18h, no plenário da Câmara Municipal de Campinas.