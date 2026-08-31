A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (31) um projeto que cria uma Política Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de Apoio às Vítimas. A proposta está na pauta da 47ª Reunião Ordinária, marcada para as 18h, e será analisada em primeira discussão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O texto, de autoria do vereador Marcelo Silva (PP), prevê ações voltadas à prevenção, atendimento de urgência, tratamento e reabilitação de vítimas de AVC. Entre as diretrizes estão estratégias para garantir acesso rápido aos serviços de emergência e atendimento especializado em unidades com estrutura para exames, tratamentos e medicamentos.

A proposta também abre espaço para campanhas educativas sobre fatores de risco, sintomas, prevenção e tratamento do AVC, além de incentivar cooperação entre Prefeitura, universidades, hospitais e centros de pesquisa.

Projeto prevê reabilitação e reinserção