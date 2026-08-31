A Serra das Cabras, em Joaquim Egídio, passa oficialmente a ser o Polo Municipal de Astroturismo de Campinas. O decreto que institui a área foi publicado nesta segunda-feira (31) e pretende transformar a vocação da região para a observação do céu em uma nova frente turística da cidade.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O território reúne dois dos principais espaços dedicados à astronomia em Campinas: o Observatório Municipal Jean Nicolini e o Museu Aberto de Astronomia (MAAS). A proposta é integrar esses equipamentos a experiências de natureza, educação, ciência e também à gastronomia de Joaquim Egídio, ampliando a circulação de visitantes pela região.
Na prática, a criação do polo permitirá estruturar roteiros e atividades relacionados à astronomia e à observação do céu, além de articular iniciativas de educação ambiental, inovação e economia criativa. A intenção é consolidar a Serra das Cabras como um destino específico dentro da oferta turística de Campinas.
Dois observatórios ajudam a formar o polo
Instalado em um dos pontos mais altos do município, o Observatório Municipal Jean Nicolini pertence à Prefeitura e mantém atividades de observação astronômica e divulgação científica. O espaço dispõe de telescópios e recebe visitantes em programações realizadas ao longo do ano.
O Museu Aberto de Astronomia, de administração privada, complementa a estrutura com exposições e atividades de educação científica e astronomia. Com o decreto, os dois equipamentos passam a integrar formalmente a estratégia territorial do novo polo.
A região também começou a receber nova sinalização turística, com placas marrons seguindo o padrão brasileiro de identificação de atrativos. A medida busca facilitar o acesso aos dois espaços e a outros pontos de interesse da Serra das Cabras.
Turismo além do céu
A estratégia não pretende restringir a visita à observação astronômica. A Serra das Cabras e Joaquim Egídio concentram áreas naturais, restaurantes e outros atrativos, permitindo combinar a visita aos equipamentos científicos com gastronomia e turismo de natureza.
A Secretaria de Cultura e Turismo também pretende ampliar os passeios gratuitos do Tour Campinas pela região e desenvolver novos roteiros envolvendo astronomia, ciência, patrimônio e natureza.
Com a oficialização do polo, Campinas tenta transformar uma característica já existente da Serra das Cabras em produto turístico organizado, aproveitando a presença dos equipamentos de astronomia e a estrutura de lazer de Joaquim Egídio para atrair novos visitantes.