A Serra das Cabras, em Joaquim Egídio, passa oficialmente a ser o Polo Municipal de Astroturismo de Campinas. O decreto que institui a área foi publicado nesta segunda-feira (31) e pretende transformar a vocação da região para a observação do céu em uma nova frente turística da cidade.

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O território reúne dois dos principais espaços dedicados à astronomia em Campinas: o Observatório Municipal Jean Nicolini e o Museu Aberto de Astronomia (MAAS). A proposta é integrar esses equipamentos a experiências de natureza, educação, ciência e também à gastronomia de Joaquim Egídio, ampliando a circulação de visitantes pela região.

Na prática, a criação do polo permitirá estruturar roteiros e atividades relacionados à astronomia e à observação do céu, além de articular iniciativas de educação ambiental, inovação e economia criativa. A intenção é consolidar a Serra das Cabras como um destino específico dentro da oferta turística de Campinas.

Dois observatórios ajudam a formar o polo