31 de agosto de 2026
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EM VERDE E AMARELO

Desfile de 7 de Setembro terá nove blocos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Evento será realizado das 8h às 12h no Centro e terá nove blocos, com forças de segurança, escolas, comunidades, entidades e grupos de veículos.
Evento será realizado das 8h às 12h no Centro e terá nove blocos, com forças de segurança, escolas, comunidades, entidades e grupos de veículos.

Campinas realiza no próximo 7 de setembro o tradicional desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. A programação será das 8h às 12h, na Avenida Francisco Glicério, no Centro, com participação de forças de segurança, escolas, entidades assistenciais, comunidades, associações e grupos de veículos.

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O desfile será dividido em nove blocos, reunindo diferentes setores da cidade ao longo do percurso. A abertura ficará por conta das forças de segurança, com representantes do Exército Brasileiro, EsPCEx, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, além de órgãos e serviços municipais.

Entre os destaques do primeiro bloco estão viaturas militares antigas e um desfile motorizado com blindados do Exército. Também participarão estruturas como Sanasa, Setec e Defesa Civil.

Escolas, entidades e comunidades

O segundo bloco reunirá entidades, escolas e associações militares, com participação da Guardinha. Na sequência, o terceiro será formado por entidades assistenciais, entre elas o Lar dos Velhinhos e a Apae.

A diversidade cultural da cidade estará no quarto bloco, dedicado às comunidades de diferentes nacionalidades. Entre as representações previstas estão as comunidades japonesa, italiana e libanesa.

As instituições de ensino ocuparão três blocos consecutivos. O quinto será dedicado às escolas municipais, o sexto às estaduais e o sétimo às particulares. Fanfarras escolares também participam do desfile, acompanhando estudantes durante o percurso.

Motos, carros e Grito dos Excluídos

O oitavo bloco será formado por motoclubes e grupos de carros, com participação da Federação de Moto Clubes e da Família Absoluto.

O encerramento ficará com o Grito dos Excluídos e Excluídas de Campinas, movimento que tradicionalmente participa das atividades de 7 de Setembro para apresentar reivindicações e pautas sociais.

O desfile é aberto ao público e será realizado ao longo da Avenida Francisco Glicério, no Centro de Campinas.

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