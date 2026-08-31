Campinas realiza no próximo 7 de setembro o tradicional desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. A programação será das 8h às 12h, na Avenida Francisco Glicério, no Centro, com participação de forças de segurança, escolas, entidades assistenciais, comunidades, associações e grupos de veículos.

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O desfile será dividido em nove blocos, reunindo diferentes setores da cidade ao longo do percurso. A abertura ficará por conta das forças de segurança, com representantes do Exército Brasileiro, EsPCEx, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, além de órgãos e serviços municipais.

Entre os destaques do primeiro bloco estão viaturas militares antigas e um desfile motorizado com blindados do Exército. Também participarão estruturas como Sanasa, Setec e Defesa Civil.

Escolas, entidades e comunidades