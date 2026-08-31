Passageiros das linhas 254 (Parque Universal), 255 (Parque Via Norte) e 271 (Jardim Pacaembu) precisam ficar atentos às mudanças de horários que entram em vigor nesta segunda-feira (31), em Campinas. A nova programação foi definida pela Emdec e inclui ajustes nos tempos de ciclo e nas partidas.

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Nas linhas 254 e 255, as alterações ocorrem após mudanças recentes nos trajetos na região da Lix da Cunha e a ampliação do atendimento às paradas de acesso à região central. Depois de acompanhar a operação durante agosto, a Emdec recalculou os horários conforme o tempo atual de percurso.

Já na linha 271, a mudança atinge principalmente o período noturno dos dias úteis. O comunicado original menciona a linha 277 em um trecho, mas a programação apresentada é da 271, o que indica uma inconsistência no texto divulgado.

Linha 254