Passageiros das linhas 254 (Parque Universal), 255 (Parque Via Norte) e 271 (Jardim Pacaembu) precisam ficar atentos às mudanças de horários que entram em vigor nesta segunda-feira (31), em Campinas. A nova programação foi definida pela Emdec e inclui ajustes nos tempos de ciclo e nas partidas.
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Nas linhas 254 e 255, as alterações ocorrem após mudanças recentes nos trajetos na região da Lix da Cunha e a ampliação do atendimento às paradas de acesso à região central. Depois de acompanhar a operação durante agosto, a Emdec recalculou os horários conforme o tempo atual de percurso.
Já na linha 271, a mudança atinge principalmente o período noturno dos dias úteis. O comunicado original menciona a linha 277 em um trecho, mas a programação apresentada é da 271, o que indica uma inconsistência no texto divulgado.
Linha 254
No sentido de saída do Terminal Padre Anchieta, haverá partidas entre 4h40 e 23h20, com intervalos de cerca de 70 minutos nos horários de pico, tanto em dias úteis quanto nos fins de semana.
Já no Terminal Mercado, as partidas ficam entre 5h50 e 0h20, também com intervalos de aproximadamente 70 minutos nos períodos de maior movimento.
Linha 255
No bairro, com saída pela Rua Mário Alves Cruz, as viagens ocorrerão entre 5h20 e 23h05 nos dias úteis, com intervalos de cerca de 50 minutos nos horários de pico.
No Terminal Mercado, as partidas serão realizadas entre 6h15 e 23h55, mantendo o intervalo de aproximadamente 50 minutos nos períodos de maior demanda.
Linha 271
Para quem utiliza a 271, as alterações se concentram à noite. Do bairro, pela Rua Vicente Bellochio, haverá partidas entre 19h10 e 21h40, com intervalos de 50 minutos, e entre 22h30 e 23h30, com intervalos de 60 minutos.
No Terminal Mercado, as partidas ocorrerão entre 19h35 e 20h, com intervalo de 25 minutos, e depois entre 20h50 e 23h20, com intervalos de 50 minutos.