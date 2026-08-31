31 de agosto de 2026
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BRIGA EXPÕE DROGAS

Briga leva PM a maconha, cocaína e réplica de arma em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
PM foi chamada para atender desentendimento entre pai e filho e encontrou maconha, cocaína, balanças e réplica de arma.
PM foi chamada para atender desentendimento entre pai e filho e encontrou maconha, cocaína, balanças e réplica de arma.

Uma ocorrência inicialmente registrada como desentendimento entre pai e filho terminou com a apreensão de mais de 1,5 quilo de drogas no Jardim Roberto Gubel, em Campinas. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe do 47º BPM/I foi acionada após denúncia de que, durante a discussão, o pai teria uma arma de fogo. Com autorização do morador, os policiais entraram no imóvel para realizar uma vistoria.

No local, foram encontrados 1,561 kg de maconha, uma porção de cocaína, duas balanças de precisão, uma faca usada para cortar e fracionar entorpecentes e uma réplica de arma de fogo.

Homem permanece preso

Todo o material foi levado à delegacia, onde as drogas foram pesadas e a ocorrência apresentada à Polícia Civil.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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