Uma ocorrência inicialmente registrada como desentendimento entre pai e filho terminou com a apreensão de mais de 1,5 quilo de drogas no Jardim Roberto Gubel, em Campinas. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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Segundo a Polícia Militar, a equipe do 47º BPM/I foi acionada após denúncia de que, durante a discussão, o pai teria uma arma de fogo. Com autorização do morador, os policiais entraram no imóvel para realizar uma vistoria.

No local, foram encontrados 1,561 kg de maconha, uma porção de cocaína, duas balanças de precisão, uma faca usada para cortar e fracionar entorpecentes e uma réplica de arma de fogo.

Homem permanece preso