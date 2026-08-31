31 de agosto de 2026
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SOCORRO OUVIDO

Vizinha ouve pedido de socorro e PM prende homem em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Vizinha acionou a polícia após ouvir pedidos de ajuda; vítima tinha forte hematoma nos olhos e relatou agressões com socos e chutes.
Vizinha acionou a polícia após ouvir pedidos de ajuda; vítima tinha forte hematoma nos olhos e relatou agressões com socos e chutes.

Uma denúncia feita após pedidos de socorro ouvidos por uma vizinha levou à prisão de um homem por violência doméstica no Jardim Santo Antônio, em Campinas. A ocorrência foi atendida por policiais do 47º BPM/I.

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Segundo a Polícia Militar, a vizinha relatou ter escutado a vítima pedindo ajuda. No local, os policiais encontraram o homem, que admitiu ter agredido a companheira, mas alegou que teria agido em legítima defesa.

A mulher apresentava um forte hematoma na região dos olhos e afirmou aos policiais ter sido agredida com socos e chutes pelo companheiro. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão.

Prisão foi ratificada na DDM

Os dois foram encaminhados à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

Após analisar o caso, o delegado plantonista ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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