Uma denúncia feita após pedidos de socorro ouvidos por uma vizinha levou à prisão de um homem por violência doméstica no Jardim Santo Antônio, em Campinas. A ocorrência foi atendida por policiais do 47º BPM/I.

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Segundo a Polícia Militar, a vizinha relatou ter escutado a vítima pedindo ajuda. No local, os policiais encontraram o homem, que admitiu ter agredido a companheira, mas alegou que teria agido em legítima defesa.

A mulher apresentava um forte hematoma na região dos olhos e afirmou aos policiais ter sido agredida com socos e chutes pelo companheiro. Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão.

Prisão foi ratificada na DDM