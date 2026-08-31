O relato de uma mulher de que sofria ameaças constantes do marido levou a Polícia Militar a encontrar duas espingardas e 96 munições em uma residência no Jardim Santa Rosa, em Campinas. O homem foi conduzido à 2ª Seccional de Polícia e a mulher manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante o atendimento da ocorrência a mulher informou que o marido mantinha uma arma escondida no imóvel e autorizou a entrada dos policiais. O homem teria confirmado que possuía uma espingarda calibre .38 de fabricação caseira e sem numeração.

Durante o atendimento, a mulher também indicou que havia munições armazenadas na garagem. No local, os policiais encontraram uma segunda espingarda, desta vez calibre .44, além de dezenas de munições de diferentes calibres.

PM apreende 96 munições