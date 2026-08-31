31 de agosto de 2026
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ARMAS E AMEAÇAS

Mulher denuncia ameaças e PM encontra armas em casa em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Mulher relatou sofrer ameaças do marido e indicou onde estavam armas e munições; ela decidiu pedir medida protetiva.
Mulher relatou sofrer ameaças do marido e indicou onde estavam armas e munições; ela decidiu pedir medida protetiva.

O relato de uma mulher de que sofria ameaças constantes do marido levou a Polícia Militar a encontrar duas espingardas e 96 munições em uma residência no Jardim Santa Rosa, em Campinas. O homem foi conduzido à 2ª Seccional de Polícia e a mulher manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante o atendimento da ocorrência a mulher informou que o marido mantinha uma arma escondida no imóvel e autorizou a entrada dos policiais. O homem teria confirmado que possuía uma espingarda calibre .38 de fabricação caseira e sem numeração.

Durante o atendimento, a mulher também indicou que havia munições armazenadas na garagem. No local, os policiais encontraram uma segunda espingarda, desta vez calibre .44, além de dezenas de munições de diferentes calibres.

PM apreende 96 munições

Ao todo, foram recolhidas 73 munições intactas calibre .44 e nove calibre .45, além de 13 munições calibre .44 e uma calibre .38 já deflagradas. Somadas, são 96 munições, além das duas armas.

O homem foi levado com o material apreendido para a 2ª Seccional de Polícia de Campinas. O comunicado da PM não informa se ele permaneceu preso após a apresentação da ocorrência nem detalha a eventual situação legal das armas.

A mulher também acompanhou o atendimento na delegacia e, segundo a Polícia Militar, manifestou interesse em registrar a situação de violência doméstica e solicitar proteção judicial diante das ameaças relatadas.

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