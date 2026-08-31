A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, inicia nesta segunda-feira (31) uma ação de manejo arbóreo no bairro Cambuí. Serão realizadas podas em seis árvores e a remoção de outras duas, com o objetivo de garantir a segurança de pedestres e moradores. As intervenções ocorrerão nas ruas Doutor Sampaio Peixoto e José Teodoro de Lima, esta última com interdição programada no trânsito.
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Na Rua José Teodoro de Lima, quatro árvores passarão por poda. Segundo a administração municipal, as intervenções foram motivadas por solicitações registradas pelo canal 156. Embora os troncos estejam saudáveis, as copas apresentam galhos secos e estrutura descaracterizada, o que exige a manutenção.
Ainda na mesma via, uma árvore da espécie Lafoensia será removida após laudo técnico apontar lesões no tronco e presença de ramos secos, entre outros comprometimentos fitossanitários.
Interdição e desvios no trânsito
A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) informou que o trecho da Rua José Teodoro de Lima entre as ruas Barreto Leme e Joaquim Novaes será totalmente interditado ao tráfego de veículos a partir das 8h30.
Para orientar os motoristas, a Emdec estabeleceu rotas alternativas:
- Sentido Joaquim Novaes: Barreto Leme, Maria Monteiro, Dr. Guilherme da Silva, Júlio de Mesquita e Joaquim Novaes.
- Sentido Barreto Leme: Joaquim Novaes, Anchieta, Quatorze de Dezembro e Júlio de Mesquita.
Outra via
Já na Rua Doutor Sampaio Peixoto, as três árvores que receberão poda passaram por análise com tomógrafo, conduzida por especialistas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq-USP). A intervenção consistirá na retirada de até 10% da copa dos exemplares da espécie ipê-de-el-salvador (Handroanthus pentaphylla).
Além disso, uma palmeira da espécie jerivá (Syagrus romanzoffiana) será suprimida por apresentar estado fitossanitário comprometido e competir por espaço com um dos ipês da região.
Todas as vias envolvidas nas ações contarão com sinalização adequada durante os trabalhos.