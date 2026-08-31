A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, inicia nesta segunda-feira (31) uma ação de manejo arbóreo no bairro Cambuí. Serão realizadas podas em seis árvores e a remoção de outras duas, com o objetivo de garantir a segurança de pedestres e moradores. As intervenções ocorrerão nas ruas Doutor Sampaio Peixoto e José Teodoro de Lima, esta última com interdição programada no trânsito.

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Na Rua José Teodoro de Lima, quatro árvores passarão por poda. Segundo a administração municipal, as intervenções foram motivadas por solicitações registradas pelo canal 156. Embora os troncos estejam saudáveis, as copas apresentam galhos secos e estrutura descaracterizada, o que exige a manutenção.

Ainda na mesma via, uma árvore da espécie Lafoensia será removida após laudo técnico apontar lesões no tronco e presença de ramos secos, entre outros comprometimentos fitossanitários.

Interdição e desvios no trânsito