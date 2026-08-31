Dois homens foram presos suspeitos de furtar três módulos de caminhão avaliados em R$ 108 mil, no Distrito Industrial de Indaiatuba. A recuperação dos equipamentos foi possível graças ao trabalho integrado entre o COI (Centro de Operações e Inteligência) e equipes de patrulhamento da Guarda Civil Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, a ocorrência teve início após a GCM receber informações sobre o furto dos módulos. Imediatamente, o COI passou a monitorar as imagens das câmeras de vigilância urbana e conseguiu identificar os suspeitos e o veículo utilizado na ação criminosa.

Com o auxílio da tecnologia, os agentes acompanharam o trajeto do carro até o momento em que ele deixou a cidade. As informações foram repassadas em tempo real às equipes em patrulhamento, que localizaram e abordaram o veículo logo após a praça de pedágio.