31 de agosto de 2026
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PRISÃO

Ladrão é preso após roubar idosa perto do Brinco de Ouro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito, que tem passagem por roubo e furto, foi abordado com os pertences da vítima ainda próximo ao estádio.
Suspeito, que tem passagem por roubo e furto, foi abordado com os pertences da vítima ainda próximo ao estádio.

Uma idosa foi vítima de roubo no fim de semana, nas imediações do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O suspeito foi preso momentos depois do crime por policiais que atuavam na segurança da partida entre Guarani e Brusque, pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) faziam patrulhamento tático quando foram abordadas pela vítima, que relatou ter sido assaltada por um homem momentos antes.

De posse das características do suspeito, os agentes realizaram buscas nas proximidades e localizaram o indivíduo, que ainda estava com os pertences roubados da vítima. Ele foi detido em flagrante.

O homem, que é egresso do sistema prisional, já possui passagens criminais pelos crimes de roubo e furto. O caso foi registrado no plantão policial do 1º DP (Distrito Policial).

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