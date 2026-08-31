Uma idosa foi vítima de roubo no fim de semana, nas imediações do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O suspeito foi preso momentos depois do crime por policiais que atuavam na segurança da partida entre Guarani e Brusque, pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) faziam patrulhamento tático quando foram abordadas pela vítima, que relatou ter sido assaltada por um homem momentos antes.

De posse das características do suspeito, os agentes realizaram buscas nas proximidades e localizaram o indivíduo, que ainda estava com os pertences roubados da vítima. Ele foi detido em flagrante.