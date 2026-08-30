30 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Rua Antônio Volpe terá trecho interditado nesta 2ª em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Emdec
Agentes de trânsito da Emdec estarão no local para orientar motoristas
Agentes de trânsito da Emdec estarão no local para orientar motoristas

Um trecho da Rua Antônio Volpe, no Jardim Novo Maracanã, em Campinas, será interditado nesta segunda-feira, 31, das 9h às 16h.

Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), o bloqueio será necessário para a execução de uma obra de rede de gás pela Comgás. A interdição ocorrerá na altura do número 621, entre as ruas Gumercindo Rodrigues e Coronel João Salles.

Durante os trabalhos, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas.

No sentido Centro-bairro, o desvio será pelas ruas Gumercindo Rodrigues e Coronel João Salles. Já no sentido bairro-Centro, os veículos deverão seguir pelas ruas Coronel João Salles e Gumercindo Rodrigues.

Os agentes da mobilidade urbana estarão na região para acompanhar o trânsito e orientar os motoristas. 

A programação pode sofrer alterações em caso de chuva ou outras condições climáticas.

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