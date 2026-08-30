Um trecho da Rua Antônio Volpe, no Jardim Novo Maracanã, em Campinas, será interditado nesta segunda-feira, 31, das 9h às 16h.

Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), o bloqueio será necessário para a execução de uma obra de rede de gás pela Comgás. A interdição ocorrerá na altura do número 621, entre as ruas Gumercindo Rodrigues e Coronel João Salles.

Durante os trabalhos, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas.