Uma mulher de 25 anos ficou ferida após ser agredida pelo namorado e pelo pai dele, na noite deste sábado, 29, em Jaguariúna.
O caso aconteceu na Rua Amazonas, no bairro São Francisco, próximo à Escola Estadual Professora Anna Calvo de Godoy.
Segundo a Guarda Municipal, a mulher contou que foi empurrada durante a discussão e, na sequêntecia, teve uma das pernas atingida pela roda de um veículo.
Após a chegada dos guardas, o pai do namorado foi encontrado e detido. O filho dele havia deixado o local e fugido, mas foi localizado pela Guarda durante as buscas realizadas na região.
Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial.
A mulher foi levada para atendimento na UPA do Jardim Planalto. Conforme a Guarda Municipal, ela sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.