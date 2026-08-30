30 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Mulher é agredida pelo namorado e pelo pai dele em Jaguariúna

Especial para a Sampi Campinas
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Reprodução
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna

Uma mulher de 25 anos ficou ferida após ser agredida pelo namorado e pelo pai dele, na noite deste sábado, 29, em Jaguariúna.

O caso aconteceu na Rua Amazonas, no bairro São Francisco, próximo à Escola Estadual Professora Anna Calvo de Godoy.

Segundo a Guarda Municipal, a mulher contou que foi empurrada durante a discussão e, na sequêntecia, teve uma das pernas atingida pela roda de um veículo.

Após a chegada dos guardas, o pai do namorado foi encontrado e detido. O filho dele havia deixado o local e fugido, mas foi localizado pela Guarda durante as buscas realizadas na região.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial.

A mulher foi levada para atendimento na UPA do Jardim Planalto. Conforme a Guarda Municipal, ela sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.

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