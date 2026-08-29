Uma mulher foi presa na sexta-feira (28), em Mogi Guaçu, acusada de maus-tratos a um animal. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de reintegração de posse no Jardim Serra Dourada, com apoio da Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, os agentes realizavam a desocupação do imóvel quando encontraram, nos fundos da propriedade, um cachorro em situação de extrema vulnerabilidade. O animal estava sem água e comida, apresentava ferimentos aparentes, magreza acentuada e o local onde estava confinado tinha grande acúmulo de sujeira.

A moradora do imóvel, alvo da ordem judicial, era a responsável pelo cão. Diante das condições degradantes, a equipe acionou socorro imediato. O representante do proprietário do imóvel, que acompanhava a diligência, levou o animal a uma clínica veterinária, onde foi atendido e permaneceu internado para tratamento.