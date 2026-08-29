O sábado (29) e o domingo (30) serão marcados por tempo estável e céu aberto em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), sem qualquer previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas, com mínimas entre 20 °C e 22 °C e máximas que podem chegar a 35 °C.

A atenção fica por conta da umidade relativa do ar, que deve cair bastante, especialmente no período da tarde, podendo atingir níveis em torno de 20%, índice considerado crítico para a saúde.

Diante desse cenário, a orientação é redobrar os cuidados: mantenha-se bem hidratado, evite a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, e tenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.