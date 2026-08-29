29 de agosto de 2026
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BOM DIA!

Previsão: fim de semana será de sol e calor de até 35°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Fim de semana será de tempo estável na RMC
Fim de semana será de tempo estável na RMC

O sábado (29) e o domingo (30) serão marcados por tempo estável e céu aberto em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), sem qualquer previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas, com mínimas entre 20 °C e 22 °C e máximas que podem chegar a 35 °C.

A atenção fica por conta da umidade relativa do ar, que deve cair bastante, especialmente no período da tarde, podendo atingir níveis em torno de 20%, índice considerado crítico para a saúde.

Diante desse cenário, a orientação é redobrar os cuidados: mantenha-se bem hidratado, evite a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, e tenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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