O processo que pode levar à cassação do vereador Vini Oliveira (Cidadania) entrou oficialmente em sua última etapa na Câmara de Campinas. Depois de aprovar por unanimidade o relatório que recomenda a perda do mandato, a Comissão Processante (CP) encaminhará o documento à Presidência da Casa, responsável agora por organizar o julgamento no plenário.
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O próximo passo será a publicação do relatório no Diário Oficial do Legislativo. Na sequência, o presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), deverá definir a data e o horário da reunião extraordinária em que os 33 vereadores analisarão o parecer e decidirão se Vini permanece ou não no cargo.
Ainda não há data oficialmente marcada para o julgamento, mas existe a possibilidade de que a sessão seja realizada já na próxima semana. O calendário, porém, terá de ser organizado levando em consideração o prazo final da própria Comissão Processante: o processo precisa estar concluído até 15 de setembro.
Feriado reduz janela para julgamento
O prazo coloca a Câmara diante de uma janela relativamente curta para realizar a sessão. Além dos procedimentos de publicação e convocação, 7 de setembro será feriado nacional, o que reduz os dias úteis disponíveis antes do limite para encerramento do processo.
Por isso, a tendência é que a definição da data ocorra rapidamente depois que o relatório chegar formalmente à Presidência. A convocação será para uma reunião extraordinária específica para o julgamento político do vereador, etapa distinta da votação realizada nesta sexta-feira (28) pelos três membros da CP.
O relatório final, elaborado pelo relator Otto Alejandro (PL), recebeu os votos favoráveis do presidente da comissão, Paulo Haddad (PSD), e do membro Dr. Yanko (PP). A conclusão foi pela procedência da denúncia e cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar.
Cassação exige 22 votos
A aprovação do relatório pela comissão não provoca automaticamente a perda do mandato. A palavra final pertence ao plenário da Câmara, que terá de avaliar os fundamentos apresentados pela acusação e os argumentos da defesa antes da votação.
Para uma eventual cassação, será necessária maioria qualificada de dois terços do total de vereadores da Câmara. Isso significa que o pedido de cassação só será aprovado se receber no mínimo 22 votos favoráveis entre os 33 parlamentares, independentemente do número de vereadores presentes na sessão.
Caso o parecer não alcance esse patamar, Vini mantém o mandato.
O principal fundamento do parecer está nas reuniões privadas realizadas por Vini na sede da Smile Transportes, enquanto a empresa integrava o consórcio vencedor do Lote Norte da licitação do transporte coletivo e o processo ainda não estava formalmente encerrado. Para o relator, a própria realização desses encontros nas circunstâncias analisadas configurou quebra de decoro e criou uma situação de possível conflito de interesses.
Relatório deixa envelopes em segundo plano
O relatório também afastou do centro da acusação a discussão sobre os envelopes retirados da chamada “caixa preta” mostrada nas imagens que deram origem ao caso. A CP não conseguiu comprovar qual era efetivamente o conteúdo do material, e a defesa de Vini sustenta que se tratava de documentos e mídias digitais destinadas a denúncias ao Ministério Público.
Assim, o julgamento deverá se concentrar principalmente na interpretação política sobre a conduta do vereador ao se reunir reservadamente com uma empresa diretamente interessada na licitação e sobre os limites da prerrogativa parlamentar de fiscalização.
Com o trabalho da Comissão Processante encerrado, o caso passa agora das mãos de três vereadores para o conjunto da Câmara. Publicação do relatório, convocação da extraordinária e julgamento em plenário são os três movimentos que restam até a definição do futuro político de Vini Oliveira.