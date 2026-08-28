O processo que pode levar à cassação do vereador Vini Oliveira (Cidadania) entrou oficialmente em sua última etapa na Câmara de Campinas. Depois de aprovar por unanimidade o relatório que recomenda a perda do mandato, a Comissão Processante (CP) encaminhará o documento à Presidência da Casa, responsável agora por organizar o julgamento no plenário.

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O próximo passo será a publicação do relatório no Diário Oficial do Legislativo. Na sequência, o presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), deverá definir a data e o horário da reunião extraordinária em que os 33 vereadores analisarão o parecer e decidirão se Vini permanece ou não no cargo.

Ainda não há data oficialmente marcada para o julgamento, mas existe a possibilidade de que a sessão seja realizada já na próxima semana. O calendário, porém, terá de ser organizado levando em consideração o prazo final da própria Comissão Processante: o processo precisa estar concluído até 15 de setembro.

Feriado reduz janela para julgamento