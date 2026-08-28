O Portal Sampi Campinas teve acesso à íntegra do relatório final da Comissão Processante que pede a cassação do vereador Vini Oliveira (Cidadania). Ao longo de 21 páginas, o relator Otto Alejandro (PL) constrói a acusação principalmente sobre um ponto: Vini manteve reuniões privadas, entre março e abril, na sede da Smile Transportes quando a empresa já fazia parte do consórcio vencedor do Lote Norte da licitação bilionária do transporte público, mas o processo ainda aguardava sua conclusão formal. Para Otto, a própria realização dos encontros nessas circunstâncias configura quebra de decoro, independentemente do que havia nos envelopes que aparecem nas imagens que deram origem ao caso.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O documento pede a “total procedência” da representação e a cassação do mandato por ofensa ao artigo 7º, inciso III, do Decreto-Lei 201/1967, dispositivo que permite a perda do mandato quando o vereador procede de maneira incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro em sua conduta pública. O parecer foi aprovado nesta sexta-feira (28) também por Paulo Haddad (PSD), presidente da CP, e Dr. Yanko (PP), membro. A decisão definitiva agora caberá ao plenário da Câmara.
Reuniões com a Smile são o coração do relatório
A tese central de Otto não é a de que Vini tenha recebido dinheiro ou alguma vantagem da Smile. O relatório sustenta que o problema está na forma como o vereador exerceu aquilo que chamou de atividade fiscalizatória. Vini reconheceu publicamente ter ido à sede da empresa e recebido documentos e pen drives que, segundo sua versão, seriam utilizados para encaminhar denúncias ao Ministério Público. Para a CP, essa admissão tornou incontroversos a presença do vereador no local, o encontro e o recebimento do material.
O contexto temporal ganha peso no parecer. Quando os encontros ocorreram, entre março e abril, a Smile já integrava o consórcio vencedor do Lote Norte, mas a licitação ainda dependia de homologação e adjudicação pela Prefeitura. Na interpretação de Otto, buscar documentos dentro da sede de uma empresa diretamente interessada para produzir acusações contra concorrentes significou uma interferência incompatível com a impessoalidade esperada de um parlamentar.
O relatório chega a afirmar que essa conduta, “por si só”, seria suficiente para caracterizar grave quebra de decoro. A argumentação é que o parlamentar não poderia utilizar a prerrogativa de fiscalização para obter material de maneira reservada junto a um dos participantes de uma licitação ainda em andamento, especialmente para embasar questionamentos contra outros envolvidos no certame.
Na avaliação da CP, a fiscalização parlamentar deveria ocorrer pelos canais institucionais, com publicidade e tratamento impessoal dos envolvidos. O relatório sustenta que a reunião privada produziu uma “percepção de favorecimento indevido ou negociação fora dos canais oficiais”, colocando em dúvida tanto a imparcialidade do vereador como a própria lisura do processo licitatório. Importante destacar que o documento fala em percepção e potencial conflito de interesses, e não apresenta prova de que Vini tenha recebido vantagem financeira da Smile.
Caixa preta perde importância
Divulgação/CMC
O relatório também muda substancialmente o peso da chamada “caixa preta” ou “malote”, elemento que esteve no centro da repercussão inicial do caso. A defesa afirmou que o material continha documentos e dispositivos digitais, e o perito Ricardo Molina, indicado pelo próprio vereador, disse não ter identificado cédulas de dinheiro nas imagens. Segundo o documento, Molina viu “envelopes pardos” ou “uma espécie de arquivo”.
Em vez de tentar estabelecer o que havia dentro dos envelopes, Otto considera a discussão praticamente superada. O parecer afirma que o conteúdo específico do material perde relevância porque o próprio Vini reconheceu que esteve na Smile e recebeu documentos e drives. Ou seja, o relatório não fundamenta o pedido de cassação em eventual entrega de dinheiro e nem diz ter comprovado algo desse tipo.
A lógica adotada é outra: mesmo tomando como verdadeira a versão do próprio vereador — de que recebeu apenas documentos e mídias para fiscalizar a licitação — a maneira escolhida para obter essas informações seria incompatível com o mandato, segundo Otto. O texto diz que procurar uma empresa participante do certame para reunir elementos contra outra empresa ou contra a própria licitação não encontra respaldo em procedimento formal de fiscalização parlamentar.
Relatório rebate tese de vídeo ilícito
Outro capítulo extenso é dedicado à tentativa da defesa de afastar as imagens que deram origem à CP. Os advogados de Vini argumentaram que o vídeo teria sido obtido clandestinamente, manipulado e possivelmente retirado de sistema informático de forma ilegal. O próprio laudo de Molina apontou manipulações técnicas no vídeo, embora isso não tenha levado o relator a descartar os fatos admitidos pelo parlamentar.
Otto rejeita a hipótese de “hackeamento” utilizada pela defesa. Segundo o relatório, o boletim de ocorrência apresentado no processo fala em “subtração indevida” ou “captação irregular”, mas não descreve violação de mecanismo de segurança informática. O parecer chega a registrar que várias pessoas tinham acesso ao sistema de câmeras e afirma que o contexto sugeriria com maior probabilidade um “vazamento interno”, embora não identifique quem teria obtido ou divulgado as gravações.
O relatório ainda sustenta que, mesmo que houvesse algum problema jurídico com o vídeo original, a manifestação posterior de Vini nas próprias redes sociais funcionaria como uma fonte independente de confirmação dos fatos básicos. Otto classifica essa declaração como “confissão extrajudicial”, expressão jurídica usada pelo próprio parecer, porque o vereador confirmou sua ida à garagem, a reunião e o recebimento dos documentos.
Defesa de fiscalização é atacada duramente
É justamente no exame da justificativa de fiscalização que o relatório adota alguns de seus termos mais duros. Otto afirma que os encontros privados, somados à falta de apresentação, no processo, do conteúdo das denúncias e documentos que Vini dizia ter reunido, teriam desvirtuado a finalidade pública da fiscalização e criado “desconfiança e a percepção de um conflito de interesses”.
Em outro trecho, o relator abandona o tom estritamente técnico e chama Vini de “‘pseudo’ paladino da justiça”, acusando-o de fazer vídeos para imputar ilicitudes a terceiros sem provas, deturpar a realidade e induzir cidadãos a erro. Otto sustenta que a conduta deveria receber uma reprimenda com a cassação para que, em sua avaliação, a Câmara não fosse desmoralizada.
O documento afirma ainda que a prerrogativa de fiscalização “não confere ao vereador o direito de se valer de meios informais e sigilosos para obter ‘provas’ junto a agentes privados”, principalmente quando esses agentes são interessados em processos públicos. Para o relator, o procedimento adotado introduziu informalidade e potencial conflito de interesses em um tema que exigia publicidade e impessoalidade.
Cassação é considerada “proporcional e necessária”
Na parte final, Otto sustenta que a cassação é uma sanção “proporcional e necessária”. O relator afirma que Vini não conseguiu comprovar a legitimidade e o propósito da suposta fiscalização e diz que o vereador insistiu em sua versão sem apresentar as provas que dizia possuir. O relatório sustenta que a perda do mandato não representaria perseguição política, mas uma resposta institucional a uma violação dos padrões éticos exigidos de um parlamentar.
O parecer também dedica espaço a defender a competência da própria Câmara para julgar o caso. Com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, Otto sustenta que cabe aos vereadores preencher o conceito de decoro parlamentar e avaliar politicamente a gravidade da conduta, enquanto eventual intervenção judicial deve ficar restrita ao controle da legalidade e das regras do processo.
Com a aprovação do relatório pelos três integrantes da CP, a investigação dentro da comissão está encerrada. O documento será encaminhado ao presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), para convocação da reunião extraordinária que decidirá o futuro de Vini. A recomendação de Otto não cassa automaticamente o vereador: serão necessários pelo menos 22 votos no plenário para a perda do mandato.