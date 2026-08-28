O Portal Sampi Campinas teve acesso à íntegra do relatório final da Comissão Processante que pede a cassação do vereador Vini Oliveira (Cidadania). Ao longo de 21 páginas, o relator Otto Alejandro (PL) constrói a acusação principalmente sobre um ponto: Vini manteve reuniões privadas, entre março e abril, na sede da Smile Transportes quando a empresa já fazia parte do consórcio vencedor do Lote Norte da licitação bilionária do transporte público, mas o processo ainda aguardava sua conclusão formal. Para Otto, a própria realização dos encontros nessas circunstâncias configura quebra de decoro, independentemente do que havia nos envelopes que aparecem nas imagens que deram origem ao caso.

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O documento pede a “total procedência” da representação e a cassação do mandato por ofensa ao artigo 7º, inciso III, do Decreto-Lei 201/1967, dispositivo que permite a perda do mandato quando o vereador procede de maneira incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro em sua conduta pública. O parecer foi aprovado nesta sexta-feira (28) também por Paulo Haddad (PSD), presidente da CP, e Dr. Yanko (PP), membro. A decisão definitiva agora caberá ao plenário da Câmara.

Reuniões com a Smile são o coração do relatório

A tese central de Otto não é a de que Vini tenha recebido dinheiro ou alguma vantagem da Smile. O relatório sustenta que o problema está na forma como o vereador exerceu aquilo que chamou de atividade fiscalizatória. Vini reconheceu publicamente ter ido à sede da empresa e recebido documentos e pen drives que, segundo sua versão, seriam utilizados para encaminhar denúncias ao Ministério Público. Para a CP, essa admissão tornou incontroversos a presença do vereador no local, o encontro e o recebimento do material.