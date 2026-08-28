O relator da Comissão Processante (CP), vereador Otto Alejandro (PL), pediu a cassação do mandato de Vini Oliveira (Cidadania) por quebra de decoro parlamentar. O parecer final foi apresentado nesta sexta-feira (28) e aprovado por unanimidade pelos outros integrantes da comissão, Paulo Haddad (PSD) e Dr. Yanko (PP). O caso agora seguirá para julgamento no plenário da Câmara de Campinas.
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Antes da leitura e votação do relatório, a defesa de Vini apresentou uma petição pedindo a suspensão da reunião, mas o pedido foi rejeitado pela comissão. Com a aprovação do parecer, o documento será encaminhado ao presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), que deverá convocar uma reunião extraordinária para julgamento até 15 de setembro. São necessários pelo menos 22 votos para confirmar a cassação do mandato.
O principal fundamento do relatório está nos encontros privados realizados por Vini na sede da Smile Transportes, empresa diretamente interessada na licitação do transporte coletivo de Campinas. Para Otto, a conduta criou situação de conflito de interesse e representou uso indevido da prerrogativa parlamentar de fiscalização.
“A conduta de um vereador que, a pretexto do exercício de suas funções e de sua fiscalização, busca se reunir em sede de empresa que é parte interessada e vencedora de um certame licitatório ainda pendente de formalização administrativa, a fim de obter documentos para denunciar outros concorrentes, se imiscuindo indevidamente no certame, configura, por si só, grave quebra de decoro parlamentar e violação aos princípios da moralidade e impessoalidade”, afirma Otto no relatório.
Reunião privada é o centro da acusação
O parecer sustenta que a própria realização das reuniões, nas circunstâncias analisadas pela CP, já seria suficiente para caracterizar quebra de decoro. O relator rejeitou a justificativa de que os encontros faziam parte da atividade fiscalizatória do parlamentar.
Segundo Otto, buscar informações diretamente com uma empresa interessada na licitação para embasar acusações contra concorrentes ou contra o próprio processo não encontra respaldo em procedimentos formais de fiscalização parlamentar.
“A prerrogativa de fiscalizar não confere ao vereador o direito de se valer de meios informais e sigilosos para obter ‘provas’ junto a agentes privados, especialmente quando estes são partes interessadas em processos públicos.”
O relatório também considera que a realização de encontros sem transparência teria colocado em dúvida a finalidade da atuação parlamentar. Otto sustenta que a prerrogativa de fiscalização não pode servir como justificativa para reuniões reservadas com empresas diretamente interessadas em processos licitatórios em andamento.
“A prerrogativa de fiscalizar não constitui salvo-conduto para reuniões privadas com empresas diretamente interessadas em licitações públicas em andamento, tampouco pode ser instrumentalizada para gerar conflito de interesses e desconfiança na sociedade”, escreveu o relator.
Relator descarta caixa preta como prova
Um dos pontos mais controversos da investigação, porém, não foi determinante para o pedido de cassação. Otto concluiu que não foi possível comprovar qual era o conteúdo dos envelopes retirados da chamada caixa preta que aparece nas imagens da reunião.
A defesa de Vini sustentou durante a apuração que os envelopes continham mídias digitais. Como a comissão não conseguiu produzir prova capaz de estabelecer o conteúdo do material, o relatório não utiliza esse ponto como fundamento para responsabilizar o vereador.
Com isso, o pedido de cassação ficou concentrado principalmente na natureza dos encontros com a Smile, na possível relação de favorecimento à empresa e na forma como Vini conduziu a suposta atividade fiscalizatória. O parecer sustenta ainda que o vereador não conseguiu demonstrar de maneira satisfatória o propósito e os resultados concretos da fiscalização que alegava realizar.
Para Otto, o conjunto das circunstâncias indicaria uma atuação incompatível com os princípios de moralidade, impessoalidade e transparência exigidos do mandato parlamentar.
O relator também ressalta que o julgamento sobre eventual quebra de decoro cabe ao próprio Legislativo. Segundo ele, a análise política da conduta de um vereador é atribuição da Câmara, cabendo ao Judiciário avaliar apenas eventuais questões de legalidade formal do processo.
Cassação depende de 22 votos
Com a aprovação unânime do relatório, a fase da Comissão Processante chega ao fim. Paulo Haddad, Otto Alejandro e Dr. Yanko votaram pela procedência da representação e pelo encaminhamento do pedido de cassação ao plenário.
A recomendação da CP, porém, não provoca a perda automática do mandato. Vini Oliveira será julgado pelos 33 vereadores da Câmara de Campinas em reunião extraordinária, e serão necessários pelo menos 22 votos favoráveis à cassação para que ele perca o mandato.