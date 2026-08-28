O relator da Comissão Processante (CP), vereador Otto Alejandro (PL), pediu a cassação do mandato de Vini Oliveira (Cidadania) por quebra de decoro parlamentar. O parecer final foi apresentado nesta sexta-feira (28) e aprovado por unanimidade pelos outros integrantes da comissão, Paulo Haddad (PSD) e Dr. Yanko (PP). O caso agora seguirá para julgamento no plenário da Câmara de Campinas.

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Antes da leitura e votação do relatório, a defesa de Vini apresentou uma petição pedindo a suspensão da reunião, mas o pedido foi rejeitado pela comissão. Com a aprovação do parecer, o documento será encaminhado ao presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), que deverá convocar uma reunião extraordinária para julgamento até 15 de setembro. São necessários pelo menos 22 votos para confirmar a cassação do mandato.

O principal fundamento do relatório está nos encontros privados realizados por Vini na sede da Smile Transportes, empresa diretamente interessada na licitação do transporte coletivo de Campinas. Para Otto, a conduta criou situação de conflito de interesse e representou uso indevido da prerrogativa parlamentar de fiscalização.