Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 35º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (27). As áreas estão distribuídas por seis regiões da cidade, com maior concentração nas regiões Sul e Suleste.
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Na região Sul estão Jardim Campo Belo II, Cidade Singer II, Jardim Marisa, Jardim São Domingos e Vila Palmeiras I e II. Já no Suleste, aparecem Vila Industrial, Parque Itália, Jardim Leonor, São Bernardo, Ponte Preta e Parque Industrial.
Na região Norte, o alerta inclui Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Vila Santa Isabel e Jardim Independência. No Noroeste, estão Cidade Satélite Íris IV, Jardim Rossin, Núcleo Residencial Princesa D’Oeste e Cidade Satélite Íris I.
Completam a relação Parque Residencial Vila União, Vila Palácios, Jardim Yeda e Jardim Bordon, no Sudoeste, além do Taquaral, único bairro da região Leste incluído nesta edição do alerta.
Alerta reforça combate aos criadouros
A classificação serve para direcionar ações de combate ao Aedes aegypti e alertar moradores sobre a necessidade de eliminar recipientes que possam acumular água. A Saúde ressalta que as medidas preventivas devem ser mantidas em toda a cidade, inclusive nos bairros que apareceram em alertas anteriores e deixaram a lista desta semana.
Para definir as áreas de maior risco, a Secretaria considera fatores como incidência de casos, novos registros de transmissão, imóveis que não puderam ser acessados pelas equipes e densidade populacional. Bairros menores localizados no entorno das regiões indicadas também podem receber ações intensificadas.
A principal recomendação continua sendo a vistoria frequente de casas e quintais para eliminar possíveis criadouros. Pratos de vasos, calhas, pneus, garrafas, recipientes e qualquer local capaz de acumular água podem servir para a reprodução do mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses.