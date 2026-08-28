Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 35º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (27). As áreas estão distribuídas por seis regiões da cidade, com maior concentração nas regiões Sul e Suleste.

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Na região Sul estão Jardim Campo Belo II, Cidade Singer II, Jardim Marisa, Jardim São Domingos e Vila Palmeiras I e II. Já no Suleste, aparecem Vila Industrial, Parque Itália, Jardim Leonor, São Bernardo, Ponte Preta e Parque Industrial.

Na região Norte, o alerta inclui Jardim São Marcos, Jardim Campineiro, Vila Esperança, Vila Santa Isabel e Jardim Independência. No Noroeste, estão Cidade Satélite Íris IV, Jardim Rossin, Núcleo Residencial Princesa D’Oeste e Cidade Satélite Íris I.