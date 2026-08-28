A Estação BRS Elisiário, no Botafogo, região central de Campinas, foi revitalizada pela Emdec e teve as obras concluídas nesta quinta-feira (27). A intervenção custou cerca de R$ 20 mil e incluiu melhorias na estrutura, iluminação, comunicação visual e paisagismo.
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Os trabalhos começaram em 6 de agosto e envolveram recuperação da fiação elétrica, instalação de cinco holofotes de alta intensidade e substituição de vidros quebrados. Também foi realizado o manejo do gramado no talude próximo à estação e implantada uma nova identidade visual no espaço.
A estrutura recebeu ainda artes em grafite produzidas pela muralista Marta Christine Henriksen Oliveira, conhecida como “Miss”, em parceria com o artista urbano Rafael Freitas da Silva, o “Suíço”.
Estação fica ao lado do complexo da Rodoviária
A Estação Elisiário integra o Corredor BRT Perimetral e está localizada na Rua Francisco Elisiário, próxima à Estação BRT Rodoviária, ao Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, ao Terminal Metropolitano e ao Viaduto Prefeito Francisco Amaral, conhecido como Viaduto Estaiado.
Apesar de integrar a estrutura do sistema BRT, a Elisiário recebe a classificação de BRS, sigla para Bus Rapid Service, por ter configuração aberta, piso baixo e parada para veículos com porta do lado esquerdo. Diferentemente das estações fechadas do BRT, o pagamento da tarifa é realizado dentro do ônibus.
Atualmente, param na estação as linhas 212, que atende o Terminal Itajaí, e 318, com destino ao Jardim Mirassol. Já a Estação BRT Rodoviária, localizada ao lado, recebe as linhas BRT12, BRT20, BRT21, BRT25 e BRT26.