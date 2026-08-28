28 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NOVA CARA

Estação do BRT ganha grafites, luzes e paisagismo no Botafogo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Estação recebeu iluminação, troca de vidros, nova comunicação visual, paisagismo e grafites; investimento foi de cerca de R$ 20 mil.
Estação recebeu iluminação, troca de vidros, nova comunicação visual, paisagismo e grafites; investimento foi de cerca de R$ 20 mil.

Estação BRS Elisiário, no Botafogo, região central de Campinas, foi revitalizada pela Emdec e teve as obras concluídas nesta quinta-feira (27). A intervenção custou cerca de R$ 20 mil e incluiu melhorias na estrutura, iluminação, comunicação visual e paisagismo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os trabalhos começaram em 6 de agosto e envolveram recuperação da fiação elétrica, instalação de cinco holofotes de alta intensidade e substituição de vidros quebrados. Também foi realizado o manejo do gramado no talude próximo à estação e implantada uma nova identidade visual no espaço.

A estrutura recebeu ainda artes em grafite produzidas pela muralista Marta Christine Henriksen Oliveira, conhecida como “Miss”, em parceria com o artista urbano Rafael Freitas da Silva, o “Suíço”.

Estação fica ao lado do complexo da Rodoviária

A Estação Elisiário integra o Corredor BRT Perimetral e está localizada na Rua Francisco Elisiário, próxima à Estação BRT Rodoviária, ao Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, ao Terminal Metropolitano e ao Viaduto Prefeito Francisco Amaral, conhecido como Viaduto Estaiado.

Apesar de integrar a estrutura do sistema BRT, a Elisiário recebe a classificação de BRS, sigla para Bus Rapid Service, por ter configuração aberta, piso baixo e parada para veículos com porta do lado esquerdo. Diferentemente das estações fechadas do BRT, o pagamento da tarifa é realizado dentro do ônibus.

Atualmente, param na estação as linhas 212, que atende o Terminal Itajaí, e 318, com destino ao Jardim Mirassol. Já a Estação BRT Rodoviária, localizada ao lado, recebe as linhas BRT12, BRT20, BRT21, BRT25 e BRT26.

Comentários

Comentários