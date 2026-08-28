Campinas entra nesta sexta-feira (28) em um período de calor intenso que pode levar os termômetros aos 35°C e derrubar a umidade do ar para perto de 20%. A Defesa Civil classifica a região em situação de perigo para onda de calor e alerta também para o aumento do risco de incêndios. O cenário, porém, deve mudar rapidamente com a chegada de uma frente fria entre segunda (31) e terça-feira (1º).

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De acordo com o Cepagri da Unicamp, esta sexta será ensolarada e sem previsão de chuva, com temperaturas entre 18°C e 32°C. O sábado (29) deve concentrar as condições mais críticas, com máxima de 35°C e umidade relativa próxima dos 20% durante a tarde. Calor, vegetação seca e baixa umidade também favorecem a rápida propagação de queimadas.

O alerta ganha peso diante do balanço da Operação Estiagem divulgado nesta semana: Campinas contabilizou 169 focos de queimadas entre 1º de maio e 24 de agosto, sendo 99 registros do Corpo de Bombeiros e 70 identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Calor dá lugar a ventania e tempestades