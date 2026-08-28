Campinas entra nesta sexta-feira (28) em um período de calor intenso que pode levar os termômetros aos 35°C e derrubar a umidade do ar para perto de 20%. A Defesa Civil classifica a região em situação de perigo para onda de calor e alerta também para o aumento do risco de incêndios. O cenário, porém, deve mudar rapidamente com a chegada de uma frente fria entre segunda (31) e terça-feira (1º).
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De acordo com o Cepagri da Unicamp, esta sexta será ensolarada e sem previsão de chuva, com temperaturas entre 18°C e 32°C. O sábado (29) deve concentrar as condições mais críticas, com máxima de 35°C e umidade relativa próxima dos 20% durante a tarde. Calor, vegetação seca e baixa umidade também favorecem a rápida propagação de queimadas.
O alerta ganha peso diante do balanço da Operação Estiagem divulgado nesta semana: Campinas contabilizou 169 focos de queimadas entre 1º de maio e 24 de agosto, sendo 99 registros do Corpo de Bombeiros e 70 identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Calor dá lugar a ventania e tempestades
A mudança começa na noite de segunda-feira, com a aproximação de uma frente fria. Antes mesmo da chegada do sistema, podem ocorrer pancadas de chuva, rajadas de vento e granizo de forma localizada. Na segunda, os ventos podem alcançar entre 50 e 60 km/h, com possibilidade até de tempestades de poeira devido ao solo seco.
Na terça-feira (1º), a passagem da frente fria aumenta o risco de chuva forte, raios e rajadas entre 60 e 70 km/h. A orientação durante tempestades é evitar áreas abertas e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas, além de recolher objetos que possam ser carregados pelo vento.
Baixa umidade exige cuidados
Enquanto o calor permanecer, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h e reduzir atividades físicas intensas nos horários mais quentes. Crianças e idosos exigem atenção especial, principalmente porque podem não perceber a sede com facilidade.
Dor de cabeça, tontura, fraqueza e mal-estar podem indicar desidratação. Em idosos, também pode ocorrer confusão mental. Caso os sintomas não melhorem após hidratação e permanência em local fresco, a orientação é procurar atendimento de saúde.
Com o risco elevado de incêndios, a população também deve evitar qualquer uso de fogo em lixo, restos de poda ou vegetação e não descartar bitucas de cigarro em terrenos, áreas verdes ou margens de rodovias. Incêndios devem ser comunicados ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.