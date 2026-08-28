Um homem foi detido na noite desta quinta-feira (27), no Jardim São Jorge, em Campinas, suspeito de descumprir uma medida protetiva vigente contra ele. Segundo a Polícia Militar, ele teria pulado o muro e entrado na residência onde anteriormente vivia com a ex-companheira.

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A ocorrência começou após a PM receber informações de que o homem havia feito contato telefônico com o filho. Posteriormente, ainda conforme a corporação, ele foi até o imóvel da ex-companheira e entrou na residência, em desacordo com as determinações impostas pela medida protetiva.

Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) foram acionados e detiveram o homem. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas.