Um Toyota Corolla roubado foi recuperado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (27), na Vila Vitória, em Campinas. Um homem suspeito de envolvimento no crime foi preso durante a ocorrência.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a PM, equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam informações sobre o roubo e passaram a fazer buscas pela região onde o automóvel poderia estar.
Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o Corolla estacionado na Rua Congo. Nas proximidades, a equipe abordou um homem cujas características, de acordo com a corporação, eram semelhantes às informadas durante o atendimento da ocorrência.
O proprietário do veículo também foi localizado. A PM não informou no balanço divulgado quando e onde o roubo ocorreu, nem as circunstâncias em que o carro foi levado.
O suspeito foi detido e encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada. O veículo foi recuperado.