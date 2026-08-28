28 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

PM recupera Corolla roubado e prende suspeito em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/47º BPM/I
Toyota Corolla foi encontrado estacionado na Vila Vitória; homem localizado nas proximidades acabou preso pela Polícia Militar.
Toyota Corolla foi encontrado estacionado na Vila Vitória; homem localizado nas proximidades acabou preso pela Polícia Militar.

Um Toyota Corolla roubado foi recuperado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (27), na Vila Vitória, em Campinas. Um homem suspeito de envolvimento no crime foi preso durante a ocorrência.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam informações sobre o roubo e passaram a fazer buscas pela região onde o automóvel poderia estar.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o Corolla estacionado na Rua Congo. Nas proximidades, a equipe abordou um homem cujas características, de acordo com a corporação, eram semelhantes às informadas durante o atendimento da ocorrência.

O proprietário do veículo também foi localizado. A PM não informou no balanço divulgado quando e onde o roubo ocorreu, nem as circunstâncias em que o carro foi levado.

O suspeito foi detido e encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada. O veículo foi recuperado.

Comentários

Comentários