Moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) tiveram um motivo especial para olhar para o céu na madrugada desta sexta-feira (28): um eclipse lunar parcial, que pôde ser acompanhado a olho nu em diversos pontos da área.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O fenômeno teve início ainda na noite de quinta-feira (27), às 22h24, no horário de Brasília, com as primeiras mudanças na iluminação da Lua. A fase parcial, quando a sombra da Terra começa a encobrir parte do satélite, começou às 23h34. Já o ápice do evento ocorreu por volta da 1h13, momento em que o obscurecimento da Lua atingiu seu grau máximo.

Além de toda a Região Metropolitana de Campinas, o espetáculo celeste foi visível em todas as regiões do Brasil, assim como em praticamente toda a América do Sul e Central. Boa parte da América do Norte também teve visibilidade do eclipse, assim como áreas do oeste da Europa e da África.