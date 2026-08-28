Um homem de 48 anos morreu na tarde de quinta-feira (27) após perder o controle do veículo e colidir contra um muro no cruzamento das ruas Igaci e Alaor Corrêa Telles, no Jardim Cristina, em Campinas.

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Segundo informações da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a vítima teria sofrido um mal súbito momentos antes do acidente, o que provocou a perda do controle direcional do carro.

O óbito foi constatado ainda no local pela equipe de resgate. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários, e a remoção do corpo ficou a cargo da Setec (Serviços Técnicos Gerais).