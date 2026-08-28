28 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Motorista passa mal e morre após bater contra muro em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 48 anos morreu após perder o controle do carro e bater contra um muro no Jardim Cristina, em Campinas.
Homem de 48 anos morreu após perder o controle do carro e bater contra um muro no Jardim Cristina, em Campinas.

Um homem de 48 anos morreu na tarde de quinta-feira (27) após perder o controle do veículo e colidir contra um muro no cruzamento das ruas Igaci e Alaor Corrêa Telles, no Jardim Cristina, em Campinas.

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Segundo informações da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a vítima teria sofrido um mal súbito momentos antes do acidente, o que provocou a perda do controle direcional do carro.

O óbito foi constatado ainda no local pela equipe de resgate. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos necessários, e a remoção do corpo ficou a cargo da Setec (Serviços Técnicos Gerais).

Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

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