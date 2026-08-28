Uma mulher foi presa em flagrante na quinta-feira (27) suspeita de praticar maus-tratos contra cães em Campinas. O caso aconteceu no Jardim Novo Campos Elíseos, após denúncia anônima que mobilizou policiais civis da Equipe de Proteção Animal da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a ocorrência, uma equipe da perícia técnica e uma médica veterinária estiveram no local e constataram as condições inadequadas em que os animais eram mantidos, caracterizando a prática de maus-tratos.
Diante das evidências, a suspeita foi autuada com base no artigo 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998 — a Lei de Crimes Ambientais —, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda de animais em casos de agressão, abuso ou negligência.
Os cães resgatados foram entregues à ONG Amor de Bicho, que ficará responsável pelos cuidados temporários. De acordo com a polícia, a própria autuada e familiares manifestaram interesse na doação dos animais, alegando não ter condições de oferecer o tratamento adequado.