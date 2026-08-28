A PM (Polícia Militar) prendeu um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no bairro dos Trabalhadores, em Mogi Guaçu. A ação teve início durante patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, quando um entregador relatou aos policiais ter ouvido disparos de arma de fogo nas imediações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Quase simultaneamente, o Centro de Operações da Polícia Militar emitiu um alerta sobre tiros em via pública na Rua Jundiaí, com a descrição do suspeito. Com base nas informações, a equipe intensificou o patrulhamento e localizou o homem na Rua Francisco Alves Pereira.

Durante a abordagem, ele não reagiu. Em revista pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre .22 escondido na manga da blusa, próximo à mão, carregado com duas munições intactas. No bolso da vestimenta, foram apreendidas outras seis munições do mesmo calibre, sendo uma delas já deflagrada.