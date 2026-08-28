28 de agosto de 2026
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PRISÃO

Suspeito é preso após dar tiros para o alto em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação teve início durante patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, quando um entregador relatou aos policiais ter ouvido disparos de arma de fogo nas imediações.
Ação teve início durante patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, quando um entregador relatou aos policiais ter ouvido disparos de arma de fogo nas imediações.

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no bairro dos Trabalhadores, em Mogi Guaçu. A ação teve início durante patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, quando um entregador relatou aos policiais ter ouvido disparos de arma de fogo nas imediações.

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Quase simultaneamente, o Centro de Operações da Polícia Militar emitiu um alerta sobre tiros em via pública na Rua Jundiaí, com a descrição do suspeito. Com base nas informações, a equipe intensificou o patrulhamento e localizou o homem na Rua Francisco Alves Pereira.

Durante a abordagem, ele não reagiu. Em revista pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre .22 escondido na manga da blusa, próximo à mão, carregado com duas munições intactas. No bolso da vestimenta, foram apreendidas outras seis munições do mesmo calibre, sendo uma delas já deflagrada.

Indagado sobre a origem da arma, o suspeito afirmou ter recebido o objeto de um familiar. Durante diligências complementares, os policiais, com autorização para entrar na residência, localizaram ainda dois estojos deflagrados do mesmo calibre.

O revólver e as munições foram levados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Até o momento, não foi possível identificar a procedência do armamento nem seu proprietário.

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