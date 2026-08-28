A PM (Polícia Militar) prendeu um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no bairro dos Trabalhadores, em Mogi Guaçu. A ação teve início durante patrulhamento pela Avenida dos Trabalhadores, quando um entregador relatou aos policiais ter ouvido disparos de arma de fogo nas imediações.
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Quase simultaneamente, o Centro de Operações da Polícia Militar emitiu um alerta sobre tiros em via pública na Rua Jundiaí, com a descrição do suspeito. Com base nas informações, a equipe intensificou o patrulhamento e localizou o homem na Rua Francisco Alves Pereira.
Durante a abordagem, ele não reagiu. Em revista pessoal, os agentes encontraram um revólver calibre .22 escondido na manga da blusa, próximo à mão, carregado com duas munições intactas. No bolso da vestimenta, foram apreendidas outras seis munições do mesmo calibre, sendo uma delas já deflagrada.
Indagado sobre a origem da arma, o suspeito afirmou ter recebido o objeto de um familiar. Durante diligências complementares, os policiais, com autorização para entrar na residência, localizaram ainda dois estojos deflagrados do mesmo calibre.
O revólver e as munições foram levados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Até o momento, não foi possível identificar a procedência do armamento nem seu proprietário.