Campinas registrou 169 focos de queimadas entre 1º de maio e 24 de agosto, segundo balanço parcial da Operação Estiagem 2026 apresentado pela Defesa Civil nesta quinta-feira (27). Do total, 99 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros e outras 70 identificadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

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Os números aparecem em meio a um mês de agosto marcado também por calor intenso e períodos de umidade relativa do ar em níveis críticos. Neste mês, a Defesa Civil contabilizou 16 estados de observação por temperatura próxima de 30°C, sete de atenção por marcas acima dos 30°C e um estado de alerta, quando os termômetros ultrapassaram 35°C.

A situação também se repetiu com a umidade. Foram 15 estados de observação, oito de atenção com índices abaixo de 30% e um alerta após a umidade cair para 19,5%. Nessas condições, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes e não colocar fogo em vegetação ou resíduos.

Regiões com maior risco