27 de agosto de 2026
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SECA ACENDE ALERTA

Campinas enfrenta seca, calor extremo e 169 focos de queimadas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Balanço da Defesa Civil registrou 169 focos de queimadas desde maio e agosto já teve alerta para calor acima de 35°C e umidade de 19,5%
Balanço da Defesa Civil registrou 169 focos de queimadas desde maio e agosto já teve alerta para calor acima de 35°C e umidade de 19,5%

Campinas registrou 169 focos de queimadas entre 1º de maio e 24 de agosto, segundo balanço parcial da Operação Estiagem 2026 apresentado pela Defesa Civil nesta quinta-feira (27). Do total, 99 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros e outras 70 identificadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

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Os números aparecem em meio a um mês de agosto marcado também por calor intenso e períodos de umidade relativa do ar em níveis críticos. Neste mês, a Defesa Civil contabilizou 16 estados de observação por temperatura próxima de 30°C, sete de atenção por marcas acima dos 30°C e um estado de alerta, quando os termômetros ultrapassaram 35°C.

A situação também se repetiu com a umidade. Foram 15 estados de observação, oito de atenção com índices abaixo de 30% e um alerta após a umidade cair para 19,5%. Nessas condições, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes e não colocar fogo em vegetação ou resíduos.

Regiões com maior risco

Durante a estiagem, o Corpo de Bombeiros mantém viaturas posicionadas em áreas consideradas mais vulneráveis a incêndios. Em Campinas, os veículos ficam concentrados em Sousas, Campo Grande e Ouro Verde.

Em Sousas, a preocupação maior são os incêndios em áreas de mata. Já nas regiões do Campo Grande e Ouro Verde, parte das ocorrências está associada à queima de resíduos.

Campinas dispõe ainda de mais de 680 hidrantes, estrutura utilizada para acelerar o abastecimento das equipes durante o combate a incêndios.

Cidade amplia monitoramento

Outro ponto apresentado no balanço foi a ampliação da rede meteorológica. Campinas conta atualmente com 38 estações de monitoramento climático, entre pluviômetros e estações meteorológicas.

Neste ano foram instaladas 12 novas estações: dez em escolas municipais, uma no Museu da Imagem e do Som (MIS) e outra na Mata de Santa Genebra. Os equipamentos enviam dados à Defesa Civil a cada cinco minutos, incluindo temperatura, umidade, chuva, radiação solar e velocidade do vento.

As informações são usadas para acompanhar rapidamente mudanças nas condições climáticas e orientar ações durante períodos de calor, seca e risco de incêndios.

A Operação Estiagem envolve Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Saúde, Sanasa, Emdec, CPFL e outras áreas municipais. Avisos de incêndio e denúncias de queimadas devem ser feitos diretamente pelo telefone 193, do Corpo de Bombeiros.

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