O Casa Aberta Senac 2026 será realizado nesta sexta-feira (28), a partir das 8h, em Campinas e outras seis unidades da região, com mais de 240 atividades gratuitas entre oficinas, workshops, palestras, vivências práticas, atendimentos, apresentações e bate-papos.

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Participam as unidades do Senac em Campinas, Piracicaba, Mogi Guaçu, Itapira, Rio Claro e Limeira, além do Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro. A proposta é aproximar o público da educação profissional e apresentar, na prática, diferentes possibilidades de formação e atuação no mercado de trabalho.

Em Campinas, um dos destaques é a atividade “Vivencie – Radialista: Videocast”, das 14h às 16h. Os participantes terão contato com locução, posicionamento de câmeras, iluminação e uso de microfones em uma experiência prática de produção audiovisual. Às 16h, também haverá oficina de criação de luminárias de papel.

Programação passa por gastronomia, saúde e tecnologia