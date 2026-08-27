O Casa Aberta Senac 2026 será realizado nesta sexta-feira (28), a partir das 8h, em Campinas e outras seis unidades da região, com mais de 240 atividades gratuitas entre oficinas, workshops, palestras, vivências práticas, atendimentos, apresentações e bate-papos.
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Participam as unidades do Senac em Campinas, Piracicaba, Mogi Guaçu, Itapira, Rio Claro e Limeira, além do Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro. A proposta é aproximar o público da educação profissional e apresentar, na prática, diferentes possibilidades de formação e atuação no mercado de trabalho.
Em Campinas, um dos destaques é a atividade “Vivencie – Radialista: Videocast”, das 14h às 16h. Os participantes terão contato com locução, posicionamento de câmeras, iluminação e uso de microfones em uma experiência prática de produção audiovisual. Às 16h, também haverá oficina de criação de luminárias de papel.
Programação passa por gastronomia, saúde e tecnologia
As atividades abrangem áreas como Gastronomia e Alimentação, Beleza e Estética, Bem-estar, Comunicação e Marketing, Design, Artes e Arquitetura, Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação, Saúde, Moda, Turismo e Hospitalidade.
Em Piracicaba, haverá captação de currículos para Jovem Aprendiz e uma atividade sobre nascimento, cuidado e inovação em saúde. Mogi Guaçu terá oficina de produção de body splash e experiência com sorvetes artesanais.
Em Limeira, o público poderá criar um primeiro site com apoio de inteligência artificial. Já em Águas de São Pedro, um dos destaques será a aula-show do chef Cesar Yukio, vencedor de reality show de confeitaria, além de oficinas gastronômicas.
Evento mostra estrutura e cursos do Senac
Além das atividades, os visitantes poderão conhecer os ambientes de aprendizagem e a estrutura das unidades. O Senac oferece desde cursos livres e técnicos até Ensino Médio Técnico, graduação, extensão universitária, pós-graduação e aprendizagem profissional.
A entrada é gratuita. Algumas atividades exigem inscrição ou têm participação por ordem de chegada. A programação completa está disponível nos canais oficiais do Senac.
Serviço
Senac Piracicaba
Captação de currículo para Jovem Aprendiz
Horário: 9h às 16h
Quem deseja dar os primeiros passos no mercado de trabalho poderá conhecer oportunidades de aprendizagem profissional e cadastrar o currículo diretamente com empresas parceiras que buscam novos talentos. A atividade é indicada para pessoas a partir de 14 anos e terá participação por ordem de chegada.
Nascimento, Cuidado e Inovação em Saúde
Horário: 14h30 às 16h
A experiência propõe uma reflexão sobre a assistência ao nascimento, abordando práticas humanizadas, métodos de alívio da dor e cuidados baseados em evidências. A atividade também apresenta o uso da simulação realística e de tecnologias na formação de profissionais da área da saúde. Participação por ordem de chegada.
Senac Campinas
Vivencie – Radialista: Videocast
Horário: 14h às 16h
Os participantes terão contato com os principais elementos de uma transmissão ao vivo, como locução, posicionamento de câmeras, iluminação e utilização de microfones. A atividade proporciona uma experiência prática com técnicas de produção audiovisual e comunicação diante das câmeras.
Aprenda a Fazer Luminárias de Papel
Horário: 16h às 17h30
Oficina prática de criação e montagem de luminárias utilizando técnicas de dobradura. A atividade explora formas, volumes e efeitos de luz e estimula criatividade, coordenação motora e atenção aos detalhes na produção de peças decorativas.
Senac Mogi Guaçu
Mistura Perfeita: Criando seu Próprio Body Splash
Horários: 9h30 às 10h | 10h30 às 11h | 14h às 14h30 | 15h às 15h30
Oficina de manipulação farmacêutica que apresenta, na prática, a produção de um body splash, abordando conceitos relacionados à ciência, ao autocuidado e às boas práticas.
Sorvetes Artesanais: sabores em alta
Horário: 15h às 17h
Oficina prática e demonstrativa sobre o universo dos sorvetes artesanais e as tendências atuais da gastronomia. Os participantes conhecerão ingredientes, técnicas básicas de elaboração e combinações de sabores, além de acompanhar a produção e participar de uma degustação.
Senac Itapira
Estampando Ancestralidade: Oficina Criativa de Ecobags com Carimbos Adinkra
Horários: 9h30 às 10h20 | 10h30 às 11h20 | 11h30 às 12h20
A atividade começa com uma conversa sobre ancestralidade, representatividade, moda e cultura e segue com uma oficina de customização de ecobags utilizando carimbos inspirados nos símbolos Adinkra, tradicionais da cultura africana. A proposta une criatividade, diversidade cultural, sustentabilidade e consumo consciente.
Mestre da Mesa Posta
Horário: 10h às 15h
Os participantes conhecerão princípios de montagem de mesas utilizados em restaurantes, hotéis e eventos, incluindo etiqueta, organização de utensílios, harmonização e boas práticas de atendimento. Na sequência, poderão montar suas próprias mesas e aplicar os conhecimentos em uma experiência prática e interativa ligada às áreas de Hotelaria e Alimentos e Bebidas.
Senac Rio Claro
Escape Room na Biblio!
Horário: 9h às 18h
A biblioteca se transforma em um espaço de desafios. Os participantes deverão solucionar enigmas, desafios e quebra-cabeças para conseguir “escapar” no menor tempo possível.
Do Big Ben ao Cristo Redentor
Horário: 9h às 18h
Com um passaporte em mãos, os participantes embarcam em uma viagem por Londres para explorar a língua inglesa de maneira lúdica e interativa, em uma experiência que conecta cultura, idioma e conhecimento.
Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro
Aula-show de abertura com Chef Cesar Yukio
Horário: 10h às 17h35
O chef Cesar Yukio, vencedor de reality show de confeitaria, compartilha sua trajetória profissional e demonstra ao vivo uma de suas receitas autorais. Ao final, o público poderá degustar a preparação apresentada.
Oficina Gastronômica: Bora Biscoitar!
Horários: 10h15, 11h05 e 11h55 | 15h15, 16h05 e 16h55
A oficina apresenta os segredos dos biscoitos amanteigados, desde a preparação da massa até o momento de decorar as produções com glacê colorido. A atividade combina demonstração, prática e degustação. Serão realizadas nove oficinas pela manhã e nove à tarde, com 40 minutos de duração cada.
Senac Limeira
Jardim dos Sentidos
Horário: 9h às 17h
Em um circuito guiado, os visitantes serão convidados a explorar texturas, aromas e elementos naturais utilizando diferentes sentidos. Inspirada nos conhecimentos do curso Técnico em Paisagismo, a experiência propõe novas formas de perceber e interagir com a natureza.
Meu primeiro site com IA
Horário: 9h às 17h
Os participantes poderão criar um cartão virtual personalizado com apoio da Inteligência Artificial e conhecer, de forma prática, conceitos básicos de desenvolvimento web e personalização visual. A atividade aproxima criatividade, tecnologia e inovação.
Serviço:
Casa Aberta Senac 2026
Senac Campinas
Endereço: Rua Sacramento, 490 – Centro – Campinas/SP
Site: https://www.sp.senac.br/senac-campinas
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/cam/
Senac Itapira
Endereço: Praça Bernardino de Campos, 150 – Centro – Itapira/SP
Site: https://www.sp.senac.br/senac-itapira
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/ita/
Senac Limeira
Endereço: Rua Quadros Sobrinho, 1 – Centro – Limeira/SP
Site: https://www.sp.senac.br/senac-limeira
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/lim/
Senac Mogi Guaçu
Endereço: Rua Adelino Damião, 55 - Jardim Paulista - Mogi Guaçu/SP
Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/mog/
Senac Piracicaba
Endereço: Rua Santa Cruz, 1148 – Alto – Piracicaba/SP
Site: https://www.sp.senac.br/senac-piracicaba
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/pir/
Senac Rio Claro
Endereço: Av. Dois, 720 – Centro – Rio Claro/SP
Informações: https://www.sp.senac.br/senac-rio-claro
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/ric/
Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro
Endereço: Av. Carlos Mauro, s/n – Centro - Águas de São Pedro/SP
Site:https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro
Programação completa: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/cap/