Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Campinas e do Detran-SP terminou com 18 autuações administrativas em estabelecimentos que comercializam peças de veículos na região da Avenida Paula Souza, nesta quarta-feira (26).

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Batizada de Operação Desmonte, a fiscalização teve como foco a origem das peças, a regularidade dos estabelecimentos e possíveis indícios de receptação ou comercialização de produtos ilícitos. Sete endereços entraram no roteiro da ação, mas três estavam fechados e apresentavam sinais de que já não funcionavam.

Os outros quatro estabelecimentos foram vistoriados pelas equipes. Não foram encontrados crimes durante a operação, mas o Detran-SP identificou uma série de irregularidades administrativas.

Falta de rastreabilidade e nota fiscal