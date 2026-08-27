Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Campinas e do Detran-SP terminou com 18 autuações administrativas em estabelecimentos que comercializam peças de veículos na região da Avenida Paula Souza, nesta quarta-feira (26).
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Batizada de Operação Desmonte, a fiscalização teve como foco a origem das peças, a regularidade dos estabelecimentos e possíveis indícios de receptação ou comercialização de produtos ilícitos. Sete endereços entraram no roteiro da ação, mas três estavam fechados e apresentavam sinais de que já não funcionavam.
Os outros quatro estabelecimentos foram vistoriados pelas equipes. Não foram encontrados crimes durante a operação, mas o Detran-SP identificou uma série de irregularidades administrativas.
Falta de rastreabilidade e nota fiscal
Entre os problemas encontrados estavam peças sem etiqueta ou rastreabilidade, desmontagem irregular, ausência de laudo técnico e falta de emissão de nota fiscal.
As irregularidades resultaram nas 18 autuações aplicadas pelo Detran-SP. A Guarda Municipal ficou responsável pela verificação de eventuais ocorrências criminais, que não foram constatadas durante a fiscalização.
Segundo o órgão estadual, a rastreabilidade das peças é um dos pontos centrais para evitar a entrada de componentes de origem irregular no mercado e também para dar mais segurança ao consumidor.