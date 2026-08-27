27 de agosto de 2026
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PEÇAS NA MIRA

Desmanches da Paula Souza entram na mira de operação conjunta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Operação Desmonte vistoriou estabelecimentos na região da Avenida Paula Souza e aplicou 18 autuações administrativas.
Operação Desmonte vistoriou estabelecimentos na região da Avenida Paula Souza e aplicou 18 autuações administrativas.

Uma operação conjunta da Guarda Municipal de Campinas e do Detran-SP terminou com 18 autuações administrativas em estabelecimentos que comercializam peças de veículos na região da Avenida Paula Souza, nesta quarta-feira (26).

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Batizada de Operação Desmonte, a fiscalização teve como foco a origem das peças, a regularidade dos estabelecimentos e possíveis indícios de receptação ou comercialização de produtos ilícitos. Sete endereços entraram no roteiro da ação, mas três estavam fechados e apresentavam sinais de que já não funcionavam.

Os outros quatro estabelecimentos foram vistoriados pelas equipes. Não foram encontrados crimes durante a operação, mas o Detran-SP identificou uma série de irregularidades administrativas.

Falta de rastreabilidade e nota fiscal

Entre os problemas encontrados estavam peças sem etiqueta ou rastreabilidade, desmontagem irregular, ausência de laudo técnico e falta de emissão de nota fiscal.

As irregularidades resultaram nas 18 autuações aplicadas pelo Detran-SP. A Guarda Municipal ficou responsável pela verificação de eventuais ocorrências criminais, que não foram constatadas durante a fiscalização.

Segundo o órgão estadual, a rastreabilidade das peças é um dos pontos centrais para evitar a entrada de componentes de origem irregular no mercado e também para dar mais segurança ao consumidor.

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