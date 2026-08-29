Os acidentes com animais peçonhentos apresentam tendência de crescimento em Campinas nos últimos dez anos, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Os escorpiões lideram as ocorrências, enquanto os períodos mais quentes e chuvosos, principalmente entre setembro e março, concentram maior número de registros.
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A série histórica, iniciada em 2015, reúne acidentes envolvendo escorpiões, aranhas, abelhas, serpentes e lagartas. Além da predominância dos escorpiões, os dados mostram que mãos e pés são as partes do corpo mais atingidas e que dor e inchaço estão entre os sintomas mais frequentes.
Outro dado chama a atenção: 6,5% dos acidentes estão relacionados ao trabalho. Jardineiros, pedreiros e catadores de materiais recicláveis aparecem entre as ocupações mais comuns nesses registros, justamente pela maior exposição a locais onde esses animais podem estar escondidos.
Quatro mortes em dez anos
Apesar de responderem pela maior quantidade de acidentes, os escorpiões não provocaram nenhuma morte registrada na série histórica em Campinas. Desde 2015, quatro pessoas morreram em decorrência de acidentes com animais peçonhentos.
Três mortes foram provocadas por abelhas africanizadas, em episódios envolvendo ataques com centenas de picadas. O quarto óbito ocorreu após um acidente com aranha-marrom, do gênero Loxosceles, e foi relacionado a uma complicação decorrente da lesão causada pela picada.
Segundo a bióloga Heloísa Malavasi, da Secretaria de Saúde, os meses mais quentes e chuvosos favorecem a ocorrência desses acidentes. Além do aumento da reprodução de insetos e aracnídeos, a chuva pode desalojar escorpiões e fazê-los procurar outros abrigos.
Crianças têm maior risco
A Saúde também identificou maior gravidade dos acidentes entre crianças de até 10 anos. Por isso, quando uma criança é picada por escorpião, a recomendação é procurar diretamente uma unidade que disponha de soro e estrutura para atendimento de casos graves.
Em Campinas, as referências são o Hospital de Clínicas da Unicamp e o Complexo Hospitalar Ouro Verde. Para adultos e outras situações, a orientação é buscar a unidade de saúde mais próxima. A necessidade de aplicação do soro depende da avaliação clínica e pode contar com orientação do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) da Unicamp.
A prevenção passa principalmente por medidas simples, como usar luvas e calçados fechados em atividades de jardinagem, proteger ralos, vedar frestas e espaços sob portas e evitar o acúmulo de lixo e materiais que possam servir de abrigo para animais ou para insetos dos quais os escorpiões se alimentam.
Dados agora estão disponíveis
Os números fazem parte de um novo painel interativo lançado pela Secretaria de Saúde de Campinas, durante a Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpionismo.
A ferramenta reúne toda a série histórica desde 2015 e permite consultar as ocorrências por ano, espécie envolvida, região da cidade, Centro de Saúde de referência, idade, sexo, sintomas e partes do corpo atingidas. O painel também poderá ser utilizado pelas equipes de saúde para identificar áreas e públicos mais atingidos e direcionar ações preventivas.