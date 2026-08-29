Os acidentes com animais peçonhentos apresentam tendência de crescimento em Campinas nos últimos dez anos, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Os escorpiões lideram as ocorrências, enquanto os períodos mais quentes e chuvosos, principalmente entre setembro e março, concentram maior número de registros.

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A série histórica, iniciada em 2015, reúne acidentes envolvendo escorpiões, aranhas, abelhas, serpentes e lagartas. Além da predominância dos escorpiões, os dados mostram que mãos e pés são as partes do corpo mais atingidas e que dor e inchaço estão entre os sintomas mais frequentes.

Outro dado chama a atenção: 6,5% dos acidentes estão relacionados ao trabalho. Jardineiros, pedreiros e catadores de materiais recicláveis aparecem entre as ocupações mais comuns nesses registros, justamente pela maior exposição a locais onde esses animais podem estar escondidos.

Quatro mortes em dez anos