Excesso de velocidade e condução sem habilitação aparecem como os principais fatores de risco nas mortes registradas no trânsito urbano de Campinas em 2026. Dos 26 óbitos contabilizados entre janeiro e julho, 16 já tiveram as circunstâncias analisadas: cinco envolveram velocidade inadequada ou excessiva e outros cinco, motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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O levantamento faz parte do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito da Emdec. Na sequência aparecem consumo de álcool ao volante, identificado em três casos, e falta de capacete, em dois. Também foram registrados episódios relacionados a direção perigosa, circulação em local proibido, linha de cerol, comportamento de pedestre e violência urbana. Um mesmo acidente pode apresentar mais de um fator de risco.

A velocidade já havia liderado esse levantamento em 2025, quando apareceu em 32 dos 73 acidentes fatais analisados, quase 44% do total. A falta de habilitação, porém, ganhou peso neste ano: em 2025, apareceu em dez casos, cerca de 14% dos analisados.

283 mil infrações por excesso de velocidade