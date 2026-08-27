Excesso de velocidade e condução sem habilitação aparecem como os principais fatores de risco nas mortes registradas no trânsito urbano de Campinas em 2026. Dos 26 óbitos contabilizados entre janeiro e julho, 16 já tiveram as circunstâncias analisadas: cinco envolveram velocidade inadequada ou excessiva e outros cinco, motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O levantamento faz parte do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito da Emdec. Na sequência aparecem consumo de álcool ao volante, identificado em três casos, e falta de capacete, em dois. Também foram registrados episódios relacionados a direção perigosa, circulação em local proibido, linha de cerol, comportamento de pedestre e violência urbana. Um mesmo acidente pode apresentar mais de um fator de risco.
A velocidade já havia liderado esse levantamento em 2025, quando apareceu em 32 dos 73 acidentes fatais analisados, quase 44% do total. A falta de habilitação, porém, ganhou peso neste ano: em 2025, apareceu em dez casos, cerca de 14% dos analisados.
283 mil infrações por excesso de velocidade
Os números da fiscalização ajudam a dimensionar o problema. Campinas registrou 283,3 mil infrações por excesso de velocidade até julho, o equivalente a 55% das condutas de risco identificadas no trânsito da cidade no período. Em 5,2 mil casos, os motoristas foram flagrados trafegando mais de 50% acima do limite permitido.
Já as ocorrências relacionadas à falta de habilitação, entrega de veículo ou permissão para que uma pessoa sem CNH dirigisse chegaram a quase 700 infrações em 2026. Esses casos são identificados principalmente durante abordagens de agentes de mobilidade e operações integradas de fiscalização.
Campinas conta atualmente com 148 pontos de fiscalização eletrônica ativos. Em agosto, novos radares começaram a operar nas avenidas John Boyd Dunlop, nas proximidades do Terminal BRT Satélite Íris, e Ruy Rodriguez, perto do Terminal Ouro Verde.
Mortes caíram 35% nas vias urbanas
Apesar dos fatores de risco, o número geral de mortes apresenta queda. Campinas registrou 26 óbitos nas vias urbanas até julho, contra 40 no mesmo período de 2025, redução de 35%.
Entre os pedestres, a queda foi de 46%, enquanto entre motociclistas chegou a 14%. A Emdec considera como vítima fatal do trânsito a pessoa que morre em até 30 dias após o acidente.