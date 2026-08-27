O prefeito Dário Saadi sancionou nesta quinta-feira (27) as três leis que autorizam Campinas a renegociar e alongar dívidas com o Camprev, com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e com a União. A Prefeitura estima que a redução das parcelas alivie o caixa municipal em cerca de R$ 45 milhões por ano.

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As medidas foram aprovadas pela Câmara em definitivo na terça-feira (25), após uma série de sessões extraordinárias. A pressa ocorreu porque os termos de adesão às renegociações precisam ser formalizados dentro do prazo previsto pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o objetivo é reduzir o peso mensal das dívidas no orçamento e aumentar a capacidade de planejamento. O alívio financeiro, porém, não representa redução integral do passivo: em boa parte dos casos, o principal efeito será distribuir o pagamento por períodos mais longos.

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