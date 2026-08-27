O prefeito Dário Saadi sancionou nesta quinta-feira (27) as três leis que autorizam Campinas a renegociar e alongar dívidas com o Camprev, com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e com a União. A Prefeitura estima que a redução das parcelas alivie o caixa municipal em cerca de R$ 45 milhões por ano.
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As medidas foram aprovadas pela Câmara em definitivo na terça-feira (25), após uma série de sessões extraordinárias. A pressa ocorreu porque os termos de adesão às renegociações precisam ser formalizados dentro do prazo previsto pela Emenda Constitucional nº 136/2025.
Segundo o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o objetivo é reduzir o peso mensal das dívidas no orçamento e aumentar a capacidade de planejamento. O alívio financeiro, porém, não representa redução integral do passivo: em boa parte dos casos, o principal efeito será distribuir o pagamento por períodos mais longos.
Camprev poderá ser pago em até 25 anos
A Lei Complementar 610 autoriza o município a reorganizar débitos já existentes com o Camprev em até 300 parcelas mensais, equivalentes a 25 anos. A Prefeitura calcula economia de aproximadamente R$ 19 milhões por ano no fluxo de pagamentos.
As prestações deverão ser pagas preferencialmente com recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Caso o repasse não seja suficiente, o município fará a complementação com recursos próprios.
A renegociação do Camprev foi o ponto mais polêmico da votação na Câmara. Vereadores da oposição questionaram os efeitos do alongamento sobre o instituto responsável pelas aposentadorias e pensões dos servidores e relacionaram o tema à discussão de uma eventual reforma previdenciária municipal.
RGPS terá desconto em multas e juros
A Lei Complementar 609 permite a Campinas aderir ao Programa de Parcelamento Excepcional de Municípios e renegociar débitos com o RGPS vencidos até 31 de agosto de 2025, inclusive valores já parcelados ou em discussão.
O pagamento também poderá ser feito em até 300 meses. Nesse caso, estão previstas redução de 40% nas multas e de 80% nos juros, com correção pelo IPCA e juros que podem variar de 0% a 4%, conforme as condições do acordo.
A estimativa municipal é de economia de R$ 8,4 milhões por ano.
Dívida com União pode chegar a 30 anos
Já a Lei 16.955 autoriza a revisão da dívida de Campinas com a União, originada de um contrato de refinanciamento firmado em 2000. A negociação poderá envolver saldo devedor, juros, encargos, garantias e formas de pagamento.
O prazo pode chegar a 360 parcelas mensais, ou 30 anos, e a Prefeitura calcula redução superior a R$ 22,6 milhões por ano nos desembolsos.
Antes da assinatura do novo acordo, a administração afirma que a operação deverá demonstrar vantagem econômico-financeira e passar por análises técnica e jurídica.
Com as três leis sancionadas, a etapa legislativa está encerrada. O próximo passo é a formalização dos acordos para que os novos prazos e condições passem a valer.